In seiner wettbewerbsübergreifend 37. und letzten Pflichtpartie der Saison 2023/24 will der TSV Hartberg sein ohnehin bereits jetzt schon herausragendes Spieljahr krönen, den 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel im BL-Europacup-off-Final-Retourmatch gegen Austria Wien aufholen (Profertil-Arena Hartberg, Dienstag, 19 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) und zum zweiten Mal in seiner Klub-Historie den Einzug in eine Europacup-Qualifikation schaffen.

" Das große Finale gegen die Wiener Austria in Hartberg"

Die Ausgangslage ist klar! Die Schopp-Truppe muss gewinnen, um sich aus österreichischer Sicht den letzten Europacup-Startplatz zu sichern. Das Hinspiel am Freitag in Wien endete mit einer 1:2-Niederlage. Das Momentum der letzten halben Stunde wollen Kapitän Jürgen Heil & Co. mitnehmen und im Heimspiel daran anknüpfen. Bei einem Sieg mit einem Tor Unterschied gibt es Verlängerung, bei einem höheren Sieg ist der TSV Hartberg durch, bei einem Unentschieden oder einer Niederlage qualifiziert sich die Wiener Austria

Cheftrainer Markus Schopp: "Das große Finale gegen die Wiener Austria in Hartberg. Die Austria hat uns am Freitag jeweils zu Beginn jeder Halbzeit schon weh getan und in der zweiten Halbzeit auch mit Toren bestraft. Das müssen und können wir besser machen. Wir müssen einmal noch ein Feuerwerk in Hartberg zünden und erhoffen uns die größtmögliche Unterstützung vom Publikum.

Die Jungs haben sich das definitiv verdient. Es ist jetzt schon eine großartige Saison. Aber mit einem Sieg und der Möglichkeit nächste Saison international zu spielen wäre es eine fantastische Saison - und das wollen wir!"

Ein Faktor und Leistungsträger in dieser Saison im Spiel des TSV Hartberg: Linksverteidiger Manuel Pfeifer, der längst Begehrlichkeiten bei anderen Klubs geweckt hat. Der 24-jährige, gebürtige Hartberger und Dauerbrenner (absvolvierte wettbewerbsübergreifend 34 von 36 Partien in dieser Saison) hat bei den Ost-Steirern noch Vertrag bis Juni 2025 und kam im Jänner 2023 vom ADMIRAL 2. Ligisten SV Lafnitz.

"Haben noch 90 Minuten Zeit um das Spiel zu drehen"

Abwehrspieler Manuel Pfeifer: "Wir haben noch 90 Minuten Zeit um das Spiel zu drehen. Wir hoffen auf ein volles Haus und werden alles dafür unternehmen, dass wir es schaffen und nach dem Spiel hoffentlich mit unseren Fans gemeinsam den Aufstieg feiern können."

