Samt Zugabe der ADMIRAL Bundesliga-Europacup-Playoffs wird Austria Wien von allen 12 BL-Klubs in der Saison 2023/24 mit 35 Pflichtpartien in der Meisterschaft die meisten absolviert haben. Wiederholt gewohnt, machen die Veilchen mal wieder im Frühjahr "Überstunden", um wie in der Vorsaison auch eine verkürzte Sommerpause zu haben und mit 2024/25 wieder zeitig an den Start zu gehen. In der 2. Runde der Conference League-Quali am 25. Juli. Voraussetzung dafür: Im BL-Europacup-off-Final-Retourmatch beim TSV Hartberg (Di., 19 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) nach dem 2:1-Hinspielsieg zumindest nicht verlieren.

Mit 28 Bundesliga-Einsätzen (inkl. BL-Europacup-Playoff) einer der Dauerbrenner der Veilchen in der Saison 2023/24: Austria-Abwehrspieler Johannes Handl, der seit wenigen Wochen 26-jährige, gebürtige Grazer. In Hartberg gilt für Handl & Co.: "Verlieren verboten".

"Advantage Austria"! Wiener Violette mit 2:1-Vorsprung nach Hartberg

In der Vorsaison war es am Ende eine klare Sache für die Wiener Austria, die am 8. Juni 2023 ein 1:1-Remis bei Austria Lustenau erzielte, um dann am 11. Juni in Wien-Favoriten das Final-Rückspiel gegen die Vorarlberger klar mit 5:0 (2x Fischer, Tabakovic, Fitz und Gruber) für sich zu entscheiden und das Europacup-Ticket zu lösen. Dort stiegen die Veilchen dann in der 2. Runde der UEFA Europa Conference League-Quali ein, feierten zwei Sieg über Banja Luka (1:0 heim, 2:1 auswärts) und stiegen verdient in die 3. Runde ein.

In der es dann zu zwei packenden Partien gegen Legia Warschau kam. Nach dem 2:1-Sieg dank Doppelpack von Muharem Huskovic vor 26.519 Zuschauern auswärts beim 15-fachen polnischen Meister folgte im Retourmatch am 17. August am Verteilerkreis ein wahrer Krimi. Vor 10.288 Besuchern führte Legia nach einer Spielstunde mit 3:0, ehe Andreas Gruber per Doppelpack (69./83.) sein Team auf 2:3 heranbrachte.

Die Partie lief auf eine Verlängerung hinaus, ehe es zur spektakulären Schlussphase kam, die Gäste in der 87. Minute auf 2:4 davonzogen. In der siebenten (!) Minute der Nachspielzeit brachte Reinhold Ranftl die Austria nochmal heran und auf Kurs Verlängerung. Doch dann gelang in der zehnten Minute der "Overtime" der Luckpunch für die Polen durch Ernest Muci - die Veilchen raus nach 3:5-Spektakel.

Auf ein Neues in der nächsten Saison. Doch zuvor steht noch die "Hürde Hartberg". Was meinen FAK-Interimstrainer Christian Wegleitner und der 26-jährige FAK-Innenverteidiger Johannes Handl.

Drei Spiele = drei Siege! Unter Interimstrainer Christian Wegleitner fand die Wiener Austria in die Erfolgsspur zurück...will nun dem "Lockruf Europa" folgen.

"Ob Badewanne oder Meer, völlig egal"

FK Austria Wien-Interimstrainer Christian Wegleitner über...

...die Ausgangslage vor dem Final-Rückspiel in Hartberg: "Ich habe es schon gleich nach dem Hinspiel gesagt, das große Ziel war, dass wir am Freitag hier zuhause gegen Hartberg ein Ergebnis liefern, um am Dienstag in Hartberg die Chance haben, unser großes Ziel zu erreichen. Ich denke schon das Ergebnis bringt so viel mit, dass wir unsere Chance haben."

...die vielen Austria-Spiele in jüngster Vergangenheit: "Das Thema Physis ist ein Thema. Das kann man sich auch nicht schön reden. Letzendlich ist es ein Thema, weil in zehn, elf Tagen vier Spiele zu absolvieren, ist eine Challenge. Doch wir reden jetzt von einem Spiel, das entscheidet. Wir reden von Vorfreude und großes Ziel erreichen. Die Spieler werden sich jetzt gar nicht die Frage stellen, ob sie müde sind oder nicht.

Doch es ist danach auch Urlaub. Mit viel, viel Zeit. Ob jetzt Badewanne oder Meer, völlig egal. Morgen wird das Thema sein, das Ziel zu erreichen und nicht Dinge zu hinterfragen, sondern einfach Gast geben."

...eine mögliche Verlängerung am Dienstag: "Wir haben das Ziel, das Spiel bestmöglich nach 90 Minuten zu entscheiden. Natürlich macht man sich gemeinsam im Trainerteam Gedanken über die Dinge. Aber mit zu viel Wenn und was wäre beschäftigen wir uns jetzt ehrlich gesagt nicht. Wir haben die Idee, was nach den 90 Minuten passieren kann. Und wir glauben dann zu wissen, wie es dann weitergeht und mit welchen Spielern."

FK Austria Wien-Abwehrspieler Johannes Handl über...

...die Ausgangslage vor dem Final-Rückspiel: "Wir wollten unbedingt die vielen Spiele haben, was auch angesprochen wurde. Jetzt haben wir noch ein Spiel. Die Stimmung ist sehr gut. Die Jungs freuen sich alle darauf. Die Ausgangslage ist auch gut. Das Ziel haben wir mit einem Heimsieg erreicht, auch ein gutes Ergebnis. Wir werden das jetzt toppen und auswärts noch einen drauflegen."

...die vielen Austria-Spiele in jüngster Vergangenheit: "Der Tank ist bei allen noch ziemlich voll. Wir freuen uns einfach, dass wir die Spiele überhaupt haben. Ich glaube, dass der eine Tag mehr Pause zum morgigen Dienstagspiel schon sehr wichtig war für viele Spieler. Ich glaube, dass wir da überhaupt keine Probleme haben, was den Tank betrifft."

Siehe auch:

Vorschau: FK Austria Wien mit 2:1-Vorsprung in Playoff-Final-Rückspiel beim TSV Hartberg

Schopp vor Final-Rückspiel vs. Austria Wien: "Einmal noch ein Feuerwerk in Hartberg zünden"

TSV Hartberg-Kapitän Heil: „Die sollen sich heute freuen wie die Weltmeister“

Austria Wien-Trainer Wegleitner über Holland-Hammer: „Das ist fast Hollywoodstyle"

Europacup-Play-off: Austria Wien gewinnt Hinspiel gegen TSV Hartberg und verschafft sich gute Ausgangslage

Statement-Quelle: ADMIRAL Radioservice

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL