Eines geht noch...! Heute Abend steigt das 195. und letzte Match der zehnmonatigen ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 mit dem Final-Rückspiel im BL-Europacup-Play-off zwischen dem TSV Hartberg und Austria Wien (ab 19 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Es könnte die längste und einzige Partie der 50. Jubiläums-Spielzeit im Oberhaus sein, die in eine Verlängerung geht. Nach dem 2:1-Hinspielsieg der Veilchen ist in Hartberg wieder ein enges Duell zweier Teams auf Augenhöhe zu erwarten. Was meint Ligaportal-Experte Gerald Baumgartner, UEFA-Pro-Lizenz-Coach und erfahrener BL-Trainer?

Nochmal letzte Kräfte mobilisieren und voller Einsatz zwischen den BL-Europacup-Play-off-Finalisten TSV Hartberg und FK Austria Wien. Wer wird nach Meister SK Puntigamer Sturm Graz, Vizemeister FC Red Bull Salzburg, dem Tabellendritten LASK und Viertplatzierten SK Rapid der fünfte Europacup-Teilnehmer Österreichs sein? Heute Abend wissen wir mehr.

"Hartberger haben sich in letzten Jahren sehr gut entwickelt"

Ligaportal-Experte Gerald Baumgartner:

"Die Wiener Austria hat sich mit dem 2:1-Heimsieg gegen die Steirer eine sehr gute Ausgangsposition geschaffen. Im Rückspiel auswärts gegen sicher top motivierte Hartberger heißt es aus Sicht der Gäste noch einmal alles reinhauen, um international in der neuen Saison dabei zu sein!

Der TSV Hartberg wird aber sicher etwas dagegen haben und selber alles versuchen, das Ergebnis von Wien wettzumachen! Die Schopp-Elf wird alles mobilisieren, was sie haben und Gas geben! Ich denke die Steirer drehen noch einmal voll auf, tippe aber auf ein 1:1."

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL