Was SK Rapid-Geschäftsführer Sport Markus Katzer bereits bei mehreren Interviews gegen Ende der abgelaufenen ADMIRAL Bundesliga-Saison angedeutet hat, ist nun formell fixiert. Der bisher vom spanischen Zweitligisten FC Cartagena geliehene schwedische Mittelfeldspieler, Isak Jansson, wird mittels Optionsklausel dauerhaft verpflichtet und bleibt somit weiter Spieler der Hütteldorfer.

Isak Jansson bleibt weiterhin bei den Grün-Weißen und geht damit auch in der nächsten Saison auf Punktejagd.

"Er hat sich zuletzt immer mehr in unser Team integriert. Wir sind überzeugt, dass er für die Zukunft sehr wertvoll sein kann."

Der 22-jährige schwedische Offensivspieler kam am 6. Februar dieses Jahres nach Wien-Hütteldorf und absolvierte seither elf Pflichtspiele, in denen er je ein Tor erzielen und direkt vorbereiten konnte. Nun erhält der Offensivspieler beim SK Rapid einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2027/28!



Markus Katzer dazu: „Isak Jansson hat sein Potenzial schon in den ersten Monaten bei uns mehrfach aufblitzen lassen und wir sind sicher, dass in ihm noch viel mehr steckt. Er hat sich über die letzten Wochen immer besser in unser Team integriert und ich freue mich, dass wir auch in Zukunft auf ihn bauen können.

Nicht nur aufgrund der aus unserer Sicht attraktiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der fixen Verpflichtung sind wir überzeugt, dass der pfeilschnelle Außenbahnspieler sportlich in der Zukunft sehr wertvoll für uns sein kann.“

Und auch fix: Isak #Jansson bleibt Rapidler! Wir freuen uns! Alle Infos hier:



Fotocredit: SK Rapid