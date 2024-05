Vergangenen Sommer wechselte Pascal Fallmann vom SK Rapid, der als neunjähriger Knirps aus der Jugend von St. Pölten in den grün-weißen Nachwuchs kam und bereits erste Erfahrungen in der ADMIRAL Bundesliga sammelte, auf Leihbasis in die dritthöchste deutsche Spielklasse zur zweiten Mannschaft des SC Freiburg. Nun verlässt der Defensivspieler die Hütteldorfer.

Pascal Fallmann sammelte zwar überwiegend Spielminuten bei der zweiten Mannschaft der Grün-Weißen, durfte jedoch auch im Profibereich bereits erste Erfahrungen sammeln und kam auf rund 100 Spielminuten.

Bei den Breisgauern kam der seit November 20-jährige Rechtsfuß auf 34 von 38 möglichen Einsätzen, fünfmal über die volle Distanz. Den Abstieg der zweiten Mannschaft von Freiburg als Tabellenletzter konnte der mehrfache ÖFB-Nachwuchsteamspieler aber auch nicht mehr verhindern.

Die Zukunft von Pascal Fallmann, der es in der Saison 2021/22 auf drei Einsätze bei den grün-weißen Profis und auf insgesamt 46 Partien für SK Rapid II in der ADMIRAL 2. Liga brachte, liegt nun weiter in der 3. Liga unseres Nachbarlandes. Der FC Erzgebirge Aue und der SK Rapid einigten sich auf einen fixen Wechsel und somit wird Fallmann künftig das Trikot der Sachsen, die die Meisterschaft auf Rang 6 beendeten, tragen.



Geschäftsführer Sport Markus Katzer zum Transfer: „Pascal Fallmann konnte in der vergangenen Saison die Liga, in die er nun fix wechselt, bereits gut kennenlernen und sieht dort die beste Chance, seine Karriere voranzutreiben. Ich wünsche ihm persönlich und im Namen des SK Rapid viel Erfolg und danke für seinen Einsatz im grün-weißen Trikot, das er rund ein Jahrzehnt in vielen Nachwuchsteams, der zweiten Mannschaft und rund 100 Minuten sogar bei den Profis mit Stolz getragen hat.“

