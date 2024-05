Eine historische Saison 2023/2024 liegt hinter dem SK Puntigamer Sturm Graz - das zweite Double der Vereinsgeschichte wurde gebührend gefeiert. Und: Die fantastische Spielzeit ist auch in einer einzigartigen Sky Sport Austria Dokumentation zu sehen, mit dem Titel "Leuchtend Schwarz. Sturm und der Weg zum Double".

Premiere der Sky Sport Austria-Doku auf den Kasematten

Was sagte SK Sturm-Meister-Cheftrainer Christian Ilzer zu seiner Mannschaft in der Pause des Cup-Finales in Klagenfurt beim Stand von 0:1? Wie verhalten sich Kiteishvili, Hierländer und Co. in der Kabine vor einem Spiel? Was besprechen die Trainer auf der Bank während eines harten Fights gegen den FC Red Bull Salzburg? Was macht Präsident Christian Jauk vor einem Spiel in Graz-Liebenau? Diese und noch viele weitere Fragen beantworten noch nie dagewesene Einblicke in den innersten Kreis einer Österreichischen Fußballmannschaft.

Die Dokumentation "Leuchtend Schwarz. Sturm und der Weg zum Double" feiert ihre Premiere am Freitag, den 7. Juni 2024, auf Sky Sport Austria sowie für die Fans und Mitglieder des SK Sturm als Live-Event auf der Grazer Schlossbergbühne Kasematten.



Tickets für dieses Event am 07. Juni um 19.09 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) – bei dem unter anderem die Geschäftsführer des SK Sturm Thomas Tebbich und Andreas Schicker oder Kapitän Stefan Hierländer anwesend sein werden – können für Black Member ab sofort unter https://shop.sksturm.at/ erworben werden.

Am 30. Mai startet dann der freie Verkauf. Der Gewinn dieser Veranstaltung kommt der gemeinnützigen Initiative STURM HILFT zugute.

"Einzigartige Ansichten in eine unglaubliche Saison"

Thomas Tebbich, Geschäftsführer Wirtschaft des SK Sturm, meint voller Vorfreude: "Die ersten Einblicke in die Dokumentation bestätigen genau das, was wir uns erhofft haben: Einzigartige Ansichten in eine unglaubliche Saison. Noch nie waren die Fans des SK Sturm so hautnah am Geschehen, haben solch tiefe Einblicke in unsere Strukturen und das Geschehen am Platz und in der Kabine bekommen.

Ein großes Danke möchte ich an Christoph Jochum und Uwe König von Sky Austria aussprechen, die unser Vertrauen, sie für diese Arbeit in unseren innersten Kreis aufzunehmen, mehr als nur gerechtfertigt haben und ein großartiges Werk produziert haben."

Uwe König, Vice President Editorial Sports Sky Österreich: „Vielen Dank an den SK Sturm für die tolle und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mit der Sky Sport Austria Dokumentation ‚Leuchtend Schwarz. Sturm und der Weg zum Double‘ ist uns ein Meilenstein in der österreichischen Sportberichterstattung gelungen. Der exzellente Sky Filmemacher Christoph Jochum hat die komplette Saison der Schwarz-Weißen von der Vorbereitung bis zum historischen Double-Gewinn in beeindruckenden Bildern eingefangen. Der Fan erhält in diesem Meisterstück einzigartige Einblicke hinter die Kulissen eines Bundesliga-Klubs auf dem Weg zum ultimativen Erfolg.“

Die Premiere unserer Doku steht bevor – alles Wissenswerte dazu erfährt ihr hier! ⚫⚪ #sturmgraz https://t.co/Z3nogd0GJR — SK Sturm Graz (@SKSturm) May 28, 2024

Fotocredit: RiPu-Sportfotos