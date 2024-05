Der Überraschungs-Fünfte der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 TSV Hartberg verpasste es mit der 0:1-Heimniederlage im BL-Europacup-Play-off-Finale gegen Austria Wien und einem Gesamtscore von 1:3, um in seiner Klubhistorie zum zweiten Mal international dabei zu sein und das "I-Tüpfelchen" auf ein Top-Spieljahr zu setzen. Das Quäntchen Glück (zwei Alutreffer), Unvermögen und auch der letzte Punch fehlten zur Krönung. Nachfolgend Hartberger STATEMENTS... mit Selbstkritik, aber auch Hadern, dass ein Tabellenachter letztendlich statt einem Fünftplatzierten "nach Europa" darf. Siehe auch STATEMENTS FK Austria Wien.

Eine, wenn nicht die Schlüsselszene der Partie! Nach einem langen Kainz-Flugball hinter die Austria-Abwehrkette setzte sich Maximilian Entrup unnachahmlich und konsequent gegen Tin Plavotić durch, umkurvte auch FAK-Keeper Christian Früchtl, der geschlagen war, ehe der TSV-Toptorjäger der Saison auf dem regentiefen Terrain wegrutschte und aus spitzem Winkel vor dem leeren Tor flach mit dem rechten Innenrist den Pfosten traf (26.). Es wäre der Hartberger Führungstreffer gewesen und im Gesamtscore zu diesem Zeitpunkt der Ausgleich. Der 26-Jährige, der Senkrechtstarter dieser Saison...aus der Regionalliga gekommen, den Durchbruch in der Bundesliga geschafft und Spätberufener im ÖFB-Team, mit der Chance bei der EM in Deutschland dabei zu sein!

„Ich muss mich einfach beim ganzen Verein entschuldigen"

Maximilian Entrup (Saison-Toptorjäger TSV Egger Glas Hartberg) über...

…die Niederlage: „In mir geht nichts vor. Aktuell ist da einfach nur Leere. Natürlich bin ich immer selbstkritisch. Ich muss mich einfach beim ganzen Verein entschuldigen. Die Chancen hatte ich heute. Normalerweise weckst du mich um fünf in der Früh auf und ich hau dir den blind hinein, heute rutsche ich aus beim letzten Schritt und spiele an die Stange. Wenn wir ein bisschen Glück haben, fällt er ihm auf die Füße und geht irgendwie rein. So wird er geklärt. Es ist in diesen zwei Spielen so viel auf uns eingeprasselt, wir hätten es uns aber trotzdem über die ganze Saison verdient. Deswegen ist es umso schwieriger, das jetzt zu akzeptieren. Es tut unfassbar weh.“

…die Saison des TSV Hartberg: „Ich glaube, es wäre mehr drinnen gewesen. Im Grunddurchgang spielen wir die gleiche Punkteanzahl wie Rapid, mit einem Budget, das nicht annähernd rankommt. Wir schaffen hier Möglichkeiten, von denen viele Vereine in der Bundesliga nur träumen können. Hier kann sich jeder Spieler entwickeln, hier bekommt man die Zeit. Das ist nicht gang und gäbe. Wir hatten ein Trainerteam, das vollstes Vertrauen in die Mannschaft steckt.

Natürlich scheitern wir an zwei Spielen, wo wir absolut die Chance gehabt haben, dass wir drüber kommen. Es ist schwierig, das zu beschreiben. Natürlich sagt man jetzt Kopf hoch und weiter, wir haben trotzdem eine überragende Saison gespielt, so ist es ja nicht. Aber wir hätten uns heute belohnen müssen und das haben wir leider nicht geschafft. Wie ich schon gesagt habe, das tut unfassbar weh und ist unglaublich.“

…seine Zukunft: „Jetzt muss ich das einmal verdauen, jetzt denke ich nicht an die Zukunft. Heute werde ich wahrscheinlich kein Auge zudrücken. Ich bin einfach nur angefressen auf mich selbst, weil ich weiß, dass ich es besser kann und mir tut es einfach extrem leid für die Mannschaft. Was in der Zukunft passieren wird, wird sich weisen.“

„Wir haben eine richtig geile Saison gespielt“

Markus Schopp (Cheftrainer TSV Egger Glas Hartberg) über...

…das Scheitern gegen die Austria: „Wenn man die beiden Spiele hernimmt, dann war die Austria um einen Tick besser. Sie waren die Mannschaft, die uns leider über weite Teile mehr ihr Spiel aufgedrückt hat als wir ihnen unseres. Von dem her ist es auch über diese zwei Spiele verdient.“

…inwiefern auch ein bisschen Pech dabei war: „Natürlich. Wir wissen, welche knappen Entscheidungen in Wien waren, wir wissen, dass wir heute schon in der ersten Halbzeit führen können, wenn Maxi den reinbringt. Es sollte einfach nicht sein. Auch in der zweiten Halbzeit, wo Dominik noch an die Stange schießt. Die Qualität der Austria lässt es leider nicht zu, dass du in diesen beiden Spielen so viele Chancen liegen lässt. Deswegen müssen wir es akzeptieren.“

…ob er die Entschuldigung von Maximilian Entrup beim Verein nachvollziehen kann: „Nein. Damit wir das alles einmal richtig einordnen können, Maxi hat eine abartig gute Saison gespielt. Dann das zu sagen, weil er die beiden Dinger nicht gemacht hat. Ich glaube, er weiß natürlich schon auch, was er für eine Rolle in der Mannschaft mittlerweile hat. Er weiß, dass er letztes Jahr als Spieler gekommen ist, wo man nicht wusste, wo er wirklich ist. Am Ende des Tages hat er eine fantastische Saison gespielt und ich lasse mir die Saison auch nicht kleinreden. Wir haben eine richtig geile Saison gespielt.“

„Haben nach 32 Runden gleich viele Punkte gemacht wie Rapid"

…ob das Scheitern im Playoff ein bitterer Beigeschmack bei einer guten Saison ist: „Wenn man es so sieht, mag sein. Ich weiß, wo wir letztes Jahr gestartet sind und welche großen Fragezeichen wir im Sommer hatten, ob wir am Ende des Tages wirklich so konkurrenzfähig sind, um den Anspruch zu haben, oben in den Top sechs dabei zu sein. Ich werde nicht müde zu betonen, dass wir nach 32 Runden gleich viele Punkte gemacht haben wie Rapid und die Vereine, die punktgleich vor uns auf dem vierten Platz sind.

Da ist es eher zu suchen, dass wir unser Ziel, international zu spielen, nicht erreicht haben, dass wir über die ganze Saison zu viele Punkte auf teilweise sehr dumme Art und Weise liegengelassen haben.“

…ob er in der nächsten Sasion in Hartberg bleibt: „Ich sage jedes Mal, dass ich einen laufenden Vertrag in Hartberg habe. Damit ist alles gesagt. Was ich jedes Mal dazu schicke ist, dass es natürlich Themen gibt, die dieser Verein bewältigen muss. Wir stehen gerade in so einem Thema. Das Stadion ist ein riesengroßes Thema. Dario (Anm.: Sky-Experte und Ex-TSV-Torjäger Tadic, siehe weiter unten) hat hier natürlich wunderschöne Momente gehabt, er weiß aber auch, wo man immer trainieren muss, was es heißt sich in diesen Räumlichkeiten wohl zu fühlen und das ist schon etwas, wo ich der Meinung bin, dass da der Anspruch da sein muss, den Spielern etwas bieten zu können, indem sie sich noch besser entwickeln können.

Wir haben es heuer bewiesen. Wir haben ganz vielen Jungs die Chance gegeben, sie haben sich grandios entwickelt. Um diesen Weg weiterzugehen, muss man natürlich wissen, was man anbietet. Da ist der TSV Hartberg gefordert.“

…den Einfluss eines kommenden Umbruchs auf seinen Spielstil: „Da war in der Vergangenheit noch wesentlich mehr Umbruch. Wir haben jetzt die glückliche Situation, doch den einen oder anderen Spieler unter Vertrag zu haben, im Wissen, dass es natürlich Angebote und Nachfrage gibt. Wir sind kein Verein, der sagen kann, dass es uns nicht interessiert, wir müssen uns schon alles anhören und genau anschauen.

Grundsätzlich gab es immer Überlegungen, wie wir diesen Verein zukunftsfit machen können und das geht nur über diesen Weg. Da muss man wissen, was das heißt. Es gibt natürlich wieder Veränderungen, aber jede Veränderung gibt dir natürlich auch wieder Möglichkeiten und Chancen. Die sehe ich natürlich immer wieder, weil einfach gut gearbeitet wird, trotz der geringen Möglichkeiten in Hartberg.“

„Der Modus gibt es leider so her, dass irgendein Achtplatzierter das noch gewinnen kann"

Jürgen Heil (Kapitän TSV Egger Glas Hartberg) über...

…das Scheitern im Playoff: „Natürlich schmerzt es. Wir spielen eine überragende Saison in Hartberg, ich weiß nicht, ob da viel mehr möglich ist, und können uns im Endeffekt nichts davon kaufen. Der Modus gibt es leider so her, dass irgendein Achtplatzierter das noch gewinnen kann. Das ist wie in der Lotterie, dass man ein Europacup Ticket gewinnt. Da soll sich die Bundesliga etwas überlegen, aber wir kennen den Modus und wir waren leider zu schwach.“

…ob man Glück manchmal einfach nicht erzwingen kann: „Ich glaube, wir haben alles probiert. Wir bekommen in zwei Spielen drei Standardtore, zwei Eckbälle und einen Elfmeter. Es ist so im Fußball. Das Positive ist, dass wir uns nichts vorwerfen können. Wir haben heute auch wieder alles hineingeworfen, aber es schmerzt einfach, weil man gemerkt hat, dass es möglich gewesen wäre.“

…die Saison des TSV Hartberg: „Natürlich war sie überragend, aber wie ich vorher schon gesagt habe, interessiert es leider niemand mehr. Wenn wir nächstes Jahr im Europacup gespielt hätten, hätten wir uns an diese Saison erinnert. So sagen wir, dass es ein gutes Jahr war, aber wir haben leider nichts davon.“

„Der achte von einer Zwölferliga spielt international"

Dominik Frieser (Außenspieler TSV Egger Glas Hartberg) über...

…das Scheitern im Playoff: „Ich bin ein bisschen leer, muss ich sagen. Wir haben über beide Spiele eine gute Leistung gezeigt, das Glück war einfach nicht auf unserer Seite. Wir haben heute wieder zwei auf die Stange geschossen und er hüpft von der Stange genau in die Hände des Torwarts. Wenn wir hier ein Tor gemacht hätten, hätte die Hütte gebrannt und dann wäre hier absolut alles möglich gewesen.“

…die Saison des TSV Hartberg: „Es wird schon ein bisschen weh tun. Wir sind sehr souverän fünfter geworden, punktgleich mit dem vierten Platz und spielen trotzdem nicht international. Der achte von einer Zwölferliga spielt international. Die Austria kann auch nichts dafür, das ist so. Das gibt es, glaube ich, sonst nirgends, da wird ein bisschen künstlich die Spannung hochgehalten. Aber egal, wir haben eine super Saison gespielt. Jeder Spieler hat sich einzeln extrem weiterentwickelt und da geht es für ganz viele Spieler noch wo ganz anders hin.“

„Man muss unbedingt handeln, was das Stadion betrifft"

Dario Tadic (Experte bei Sky und Ex-TSV Hartberg-Torjäger) über...

…ob Hartberg jubeln würde, wenn Maximilian Entrup an sein Leistungsmaximum gekommen wäre: „Er ist auch so an sein Leistungsmaximum gekommen. Ich würde das nicht nur an den Toren und den Chancen, die er hatte, festmachen. Maxi hat das ganze Jahr über performt, irgendwann springt der Ball halt statt hinein hinaus. Das war halt leider in einem Playoff.

Wie ich schon am Anfang gesagt habe, solche Chancen entscheiden dann, ob der Verein international spielt oder nicht. Hartberg kann sich sehr, sehr wenig vorwerfen über die 180 Minuten. Sie haben ihr Spiel sehr lange durchgezogen und sehr risikobehaftet hinausgespielt und dementsprechend auch Chancen erarbeitet. Das der Ball halt einmal nicht hineinspringt gehört einfach dazu.“

…den TSV Hartberg ohne Markus Schopp: „Wenn man schaut, was Markus hier in Hartberg erreicht hat, auch als er das erste Mal da war, hat man eigentlich unglaubliches geleistet. Es hat eigentlich keiner erwartet, dass wir mit Hartberg daheim Sturm und Rapid schlagen. Dieses Jahr haben sie gegen Salzburg erst im Elfmeterschießen im Cup verloren. Gefühlt vor acht Jahren war der Verein noch in der Regionalliga, nachdem sie aus der zweiten Liga abgestiegen sind. Das ist eine unglaubliche Entwicklung und da hat Markus auch einen sehr, sehr großen Anteil daran.

Und wie er schon gesagt hat, man muss unbedingt handeln, was das Stadion betrifft. Vielleicht muss man da ein bisschen die öffentliche Hand in die Pflicht nehmen. Man braucht nur in den Westen schauen, in Oberösterreich haben zwei Vereine neue Stadien bekommen, in Vorarlberg bekommt Austria Lustenau ein neues Stadion. Vielleicht muss man da mit den richtigen Leuten sprechen, dann wird auch in Hartberg einmal etwas Schönes stehen.“

…was er den österreichischen Vertretern international zutraut: „Es wäre sehr wichtig für die Fünfjahreswertung, dass die Mannschaften gut performen und vielleicht sogar überwintern, damit es dann vielleicht wieder einen Fixplatz in der Champions League gibt. Ich bin aber guter Dinge, dass Mannschaften wir Sturm, Salzburg oder der LASK international sehr gut performen werden.“

…seine weitere Karriere: „Ich habe noch ein Jahr Vertrag in Sankt Pölten, dann bin ich 35. Ich muss einmal schauen. Ich bin Torschützenkönig geworden, ich habe es also nicht verlernt. Was mir sehr wichtig war, ist, dass ich meine Minuten bekomme und meine Tore schieße. Wir haben nächstes Jahr noch einmal ein Ziel, das wir dieses Jahr verpasst haben und dann lasse ich das auf mich zukommen.“

Zum SPIELBERICHT

Spielfilm im Ligaportal-LIVETICKER

Schade, es wollte nicht sein.😢 Am Ende reicht es nicht für eine internationale Qualifikation. Wir verlieren gegen die Wiener Austria mit 0:1.



Danke an ALLE für eine dennoch großartige Saison unseres Vereins. 💙#htbfak #forzatsv #nevergiveup #admiralbl pic.twitter.com/jbQYBYysPC — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) May 28, 2024

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL