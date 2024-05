Nach der Saison ist vor der Saison! Beim österreichischen Vizemeister dreht sich schon alles um die kommende Vorbereitung.

Hier ein Ausblick auf die Termine der kommenden Vorbereitung des FC Red Bull Salzburg:

22. Juni Leistungstests

24. Juni Start Mannschaftstraining (Taxham)

29. Juni Testspiel (Gegner noch offen)

06. Juli, 15:00 Uhr Testspiel vs. SV Kuchl (Kuchl)

06. bis 17. Juli Trainingslager in Saalfelden

13. Juli, 15:30 Uhr Testspiel vs. Sparta Prag (CZ) in St. Johann/Tirol

17. Juli Testspiel (Gegner noch offen)

20. Juli Testspiel (Gegner noch offen)

26./27./28. Juli 1. Runde UNIQA ÖFB Cup

02./03./04. August 1. Runde ADMIRAL Bundesliga 2024/25

06./07. August Hinspiel 3. Quali-Runde UEFA Champions League

10./11. August 2. Runde ADMIRAL Bundesliga 2024/25

13. August Rückspiel 3. Quali-Runde UEFA Champions League

Foto: Getty via RBS