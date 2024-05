Gerade erst das Double geholt, beginnt sich schon das sommerliche Transferkarussell zu drehen... Der SK Puntigamer Sturm Graz nimmt Youba Koita unter Vertrag. Der 18-jährige Offensivspieler kommt aus seiner Heimat Mali zu den "Blackies" und unterschreibt einen langfristigen Kontrakt in der Murmetropole. Der Youngster wird vorerst für Sturm II in der ADMIRAL 2. Liga auflaufen.

Youba Koita konnte beim Probetraining des SK Sturm Graz überzeugen und verstärkt in der Folgesaison die am "grünen Tisch" in der ADMIRAL 2. Liga gebliebenen "Jungblackies".

"Unsere Strategie hat sich absolut bewährt"

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker meint: „Unsere Strategie der letzten Jahre, Potenzialspieler aus Afrika zu uns nach Graz zu holen, hat sich absolut bewährt, wie die Beispiele Mohammed Fuseini, Amadou Dante oder Amady Camara eindrucksvoll belegen.

Youba Koita war zuletzt bereits einige Wochen in Graz und hat mit Sturm II unter Jürgen Säumel trainiert, wo er absolut überzeugen konnte und gezeigt hat, dass großes Potenzial in ihm steckt. Youba ist ein variabler Spieler für die Offensive und wird vorerst bei Sturm II zum Einsatz kommen. Hier hat er die Zeit, sich anzupassen und zu entwickeln."

Wir verpflichten den 18-jährigen Offensivspieler Youba #Koita! 🇲🇱 #sturmgraz #inundauthttps://t.co/I1w79fmrNz — SK Sturm Graz (@SKSturm) May 29, 2024

Fotocredit: SK Sturm Graz