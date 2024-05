In den letzten Jahren wurde verstärkt in die Rasenqualität investiert, um bestmögliche sportliche Rahmenbedingungen in der ADMIRAL Bundesliga zu schaffen. Analog dazu wurde mit dem Spielfeldreporting durch beide Kapitäne sowie dem Schiedsrichter ein umfassendes und transparentes Bewertungstool geschaffen. Nach jeder Partie bewerten somit alle wesentlichen Akteure das Spielfeld. Am besten wurde in dieser Saison das Spielfeld des Allianz Stadions des SK Rapid bewertet, gefolgt von jenen in Klagenfurt und Salzburg. Die Durchschnittsbewertung der heimischen Spielfelder liegt bei guten 1,78.

Doublesieger SK Sturm bildet Schlusslicht

Allianz Stadion (SCR) 1,21 28 Black Arena (SKA) 1,31 Red Bull Arena (RBS) 1,44 Lavanttal-Arena (WAC) 1,46 ImmoAgentur Stadion (ALU) 1,63 Hofmann Personal Stadion (BWL) 1,75 Generali-Arena (FAK) 1,81 Profertil Arena (HTB) 1,88 CASHPOINT Arena (ALT) 1,94 Raiffeisen Arena (ASK) 2,00 Reichshofstadion (ALU) 2,17 Tivoli Stadion (WSG) 2,23 Merkur Arena (STU) 2,35

