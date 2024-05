Jugendförderung wird in der ADMIRAL Bundesliga weiterhin groß geschrieben. Der Anteil an U22-Spielern war mit 24% aller möglichen Spielminuten auf dem höchsten Wert in den vergangenen 22 Jahren (gemeinsam mit der Saison 21/22, als er ebenfalls 24% betrug). Der Anteil an jungen Spielern stieg dazu wie schon in den vergangenen Jahren in den entscheidenden Spielen im Finaldurchgang sogar noch einmal an (Grunddurchgang: 22,2% --> Finaldurchgang: 27,7%).

SK Rapid Leader, FC Red Bull Salzburg Schlusslicht

Die meisten U22-Spieler kamen beim FC Red Bull Salzburg zum Einsatz (57,6% aller Spielminuten durch U22-Spieler), gefolgt vom RZ Pellets WAC (40,3%) und dem SK Rapid (35,3%).

Die Hütteldorfer haben mit 79,5% aller Spielminuten auch die meisten österreichischen Spieler eingesetzt, gefolgt vom CASHPOINT SCR Altach (79,4%) und dem FC Blau Weiß Linz (78,4%). Für die Auszahlungen aus dem Österreicher-Topf wurden die Einsatzminuten heimischer U22-Spieler wie immer vierfach gewichtet.

Klub / Anteil Ö-Minuten

SK Rapid / 79,5%

CASHPOINT SCR Altach / 79,4%

FC Blau Weiß Linz / 78,4%

TSV Egger Glas Hartberg / 68,5%

FK Austria Wien / 66,2%

RZ Pellets WAC / 63,1%

WSG Tirol / 60,29%

SC Austria Lustenau* / 48,4%

LASK* / 38,7%

SK Austria Klagenfurt* / 35,9%

SK Puntigamer Sturm Graz* / 28,9%

FC Red Bull Salzburg* / 17,3%

Gesamt / 55,4%

Zudem werden seit der Saison 2021/22 in Österreich ausgebildete Spieler unter 23 Jahren, die ihr Bundesliga-Debüt feiern mit dem Debüt-Award - einer eigens kreierten Trophäe mit dem veredelten Matchball ihres ersten Spiels - belohnt. In dieser Saison konnten 28 voll in Österreich ausgebildete Spieler (davon besitzen 93% die österreichische Staatsbürgerschaft) erstmals Bundesliga-Luft schnuppern, die meisten davon beim FC Blau Weiß Linz, der sechs Debütanten stellte, gefolgt vom WAC und Lustenau mit jeweils vier. Der jüngste Spieler, der den Debüt-Award erhalten hat, war Jovan Zivkovic vom SK Rapid, der bei seinem Debüt (11.02.) 17,7 Jahre alt war. Durchschnittlich feierten Spieler im Alter von 19,6 Jahren ihren ersten Einsatz in der ADMIRAL Bundesliga.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty