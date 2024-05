Er kam im Sommer 2022 von den Würzburger Kickers zum RZ Pellets WAC, absolvierte in zwei Spielzeiten für die Kärntner 60 Einsätze (davon 55 in der ADMIRAL Bundesliga) und hat nun nach Ablauf seines Vertrages bei den "Wölfen" einen neuen Verein gefunden: Torhüter Hendrik Bonmann. Den 30-jährigen Deutschen, geboren in Essen im Ruhrgebiet und aus der Jugend der Traditionsvereine FC Schalke 04 und Rot-Weiss Essen stammend, zieht es als Legionär weiter im Ausland. Und zwar nach Bulgarien zum dortigen Meister & Pokalsieger.

Hechtet jetzt für den bulgarischen Doublegewinner Ludogorez nach dem runden Leder: Hendrik Bonmann

Von Würzburg über Wolfsberg weiter nach Nordost-Bulgarien

Und zwar zum bulgarischen Doublegewinner PFK Ludogorez Rasgrad, Teilnehmer der Champions League-Qualifikation für die neue Saison 2024/2025. Hendrik Bonmann war beim Wolfsberger AC in seiner ersten Saison 2022/23 unter Cheftrainer Robin Dutt und dessen Nachfolger Manfred Schmid die Nr. 1. Was auch noch für seine zweite Saison im "Wolfsrudel" galt, wobei allerdings bei den Kärntnern im Frühjahr schon vermehrt Lukas Gütlbauer den Vorzug erhielt.

Der 23-jährige Oberösterreicher kam in der abgelaufenen Saison bereits zu 12 Einsätzen mit Uniqa-ÖFB-Cup, ADMIRAL Bundesliga plus dem BL-Europacup-Play-off-Halbfinale gegen Austria Wien, wo der 1,92 Meter große Goalie allerdings mit seinem Fauxpas die 1:2-Last-Minute-Niederlage praktizierte. Doch das wird der neue Einser-Goalie der Wölfe, dessen Vertrag beim RZ Pellets WAC erst heuer am 17. April bis Juni 2027 verlängert wurde, bestimmt wegstecken mit der neuen Spielzeit 2024/2025.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL