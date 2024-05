Wenn das ÖFB-Team um den deutschen Cheftrainer Ralf Rangnick am 8. Juni in St. Gallen in der Generalprobe auf die EURO in Deutschland (14. Juni - 14. Juli) auf die Schweiz trifft, werden je ein Akteur vom neuen ADMIRAL Bundesliga-Meister SK Sturm Graz und Vizemeister FC Red Bull Salzburg nicht dabei sein. Während Gregory Wüthreich bereits für den erweiterten EM-Kader der Eigenossen nicht nominiert war, strich der 49-jährige "Nati"-Trainer Murat Yakin heute ein Quintett, darunter auch Abwehrspieler Bryan Okoh von den Roten Bullen.

Das "Leiden des Bryan". Der seit 16. Mai 21-jährige, in Texas geborene Bryan Okoh, der bisher drei Länderspiele für die U21 der Schweiz absolvierte, blickt auf eine unglückliche Saison zurück, fiel im Herbst verletzungsbedingt komplett aus, kam beim FC Red Bull Salzburg auch deswegen zu keinem Einsatz. Um im Frühjahr bei Kooperationspartner FC Liefering in der ADMIRAL 2. Liga ein gelungenes Comeback zu feiern, 12 Partien über die volle Spielzeit zu absolvieren und als Lohn in den erweiterten EM-Kader der Schweiz berufen zu werden. Um nun einer von fünf "Streich-Kandidaten" zu sein.

Okoh bleibt "in Zukunft auf jeden Fall interessanter Spieler"

Neben Bryan Okoh, der in der abgelaufenen Saison allerdings für den FC Red Bull Salzburg nicht zum Einsatz kam und bei Kooperationspartner FC Liefering zwölf Zweitligaeinsätze absolvierte, platzte auch für Ulisses Garcia (Olympique Marseille), Becir Omeragic (HSC Montpellier), Aurèle Amenda sowie Stürmer Joël Monteiro (beide Young Boys) der EM-Traum.

Für das Quintett ist das EM-Vorbereitungscamp in St. Gallen nach vier Tagen wieder vorbei. Obwohl laut Yakin sowohl Monteiro als auch Okoh (21) in den Trainingseinheiten „gute Leistungen gezeigt haben und für uns in Zukunft auf jeden Fall interessante Spieler sein werden.“

Ex-Salzburger Stürmer Noah Okafor kommt später ins Trainingscamp

Morgen werden im Trainingscamp bei den Schweizern Kapitän Granit Xhaka (Deutscher Doublegewinner mit Bayer 04 Leverkusen), das Torhüter-Duo Yann Sommer und Yvon Mvogo, die Verteidiger Manuel Akanji und Ricardo Rodriguez sowie das Mittelfeld-Trio Remo Freuler, Michel Aebischer und Dan Ndoye (alle Bologna) dazustoßen. Demzufolge stehen 27 Spieler im Kader, wobei Breel Embolo und Denis Zakaria aufgrund ihrer Verletzungen ein Spezialprogramm absolvieren.

Nächste Woche nachkommen werden Goalie Gregor Kobel (mit dem BVB im Champions League-Finale gegen Real Madrid, Samstag, 21 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), Mittelstürmer Andi Zeqiri (mit KRC Genk im Jubiler Pro League-Europacup-Playoff), der Ex-Salzburger Noah Okafor (mit dem AC Milan auf Promotionstour) sowie Renato Steffen, Uran Bislimi und Albian Hajdari (alle mit dem FC Lugano im Schweizer Cupfinale).

Deadline für den definitiven EM-Kader mit maximal 26 Spielern ist Freitag, der 7. Juni (eine Woche vor EM-Turnierstart).

📅 In weniger als einem Monat beginnt die Vorbereitung auf die neue Saison! Das sind unsere bereits fixierten Termine für den Sommer 2024 ⤵️ — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) May 29, 2024

Fotocredit: FC Liefering by Getty