Im Winter per Leihe bis Sommer vom nunmehrigen Premier League-Vizemeister Arsenal London gekommen, avancierte der 21-jährige dänisch-englische Doppelstaatsbürger Mika Biereth beim späteren hiesigen Doublesieger SK Sturm Graz prompt zur absoluten Stammkraft: Acht Scorerpunkte (fünf Tore, drei Assists) in 15 Auftritten bei einer Startelf-Quote von 100 (!) Prozent wecken nicht nur bei Andreas Schicker Begehrlichkeiten. Welche Eindrücke das Offensivtalent, das seinen Marktwert in der Murmetropole innerhalb eines halben Jahres auf sieben Millionen Euro verdoppeln konnte, vorab hatte und nun gewinnen konnte, liest sich nachfolgend.

"...nach Österreich zu kommen und um einen Titel in der Liga und im Pokal zu kämpfen"

Mika Biereth über...

...das Zustandekommen seines Engagements in Graz: "Ich war in Schottland und habe für Motherwell gespielt, und dann hat mich mein Agent angerufen und gesagt, es gäbe eine Gelegenheit, nach Österreich zu kommen und um einen Titel in der Liga und im Pokal zu kämpfen."

...die Gespräche vor dem Leih-Geschäft: "Ich habe vor dem Wechsel mit Per Mertesacker gesprochen, darüber gesprochen, was er dachte, was ich dachte, und für mich war es fast eine Selbstverständlichkeit, ein 'no-brainer'."

"...das beste Niveau, auf dem ich bisher gespielt habe"

...den österreichischen Fußball: "Das ist das beste Niveau, auf dem ich bisher gespielt habe, was die Zugehörigkeit zum Kader und das Spielen an jedem Spieltag angeht. Die Spieler hier sind wirklich gut und wirklich talentiert."

...den Kader der Grazer: "Wir haben eine wirklich gute Mischung aus jungen Spielern, erfahrenen Spielern, Leuten aus Österreich und Leuten aus dem Ausland. Es gibt einige ältere Spieler wie Greggy (Ann.: Gregory Wüthrich), die mir wirklich sehr geholfen haben, und dann die beiden Jungs, die Englisch sprechen - Vit (Ann.: Jaros) und Max (Ann.: Johnston) aus Liverpool und Schottland haben mir sehr dabei geholfen, mich einzuleben. Es kommt mir also nicht so vor, als wäre ich erst seit drei Monaten hier, denn ich habe das Gefühl, dass ich allen Jungs ziemlich nahestehe."

Austrian Bundesliga title ✅

Austrian Cup ✅

A season to remember ✅



This is Life on Loan, starring Mika Biereth 🇩🇰 — Arsenal (@Arsenal) May 30, 2024

Fotocredit: RiPu-Sportfotos

"Life on Loan" - arsenal.com