Weltmeister, zweifacher Champions-League-Sieger, neun Mal Deutscher Meister – mit seiner Erfolgsvita gilt Jerome Boateng als absolute Ausnahmeerscheinung im internationalen Fußball. Nun konnte der LASK den langjährigen Abwehrspieler des FC Bayern nach Österreich in die ADMIRAL Bundesliga lotsen. Der 35-jährige Deutsche erhielt einen Zweijahresvertrag und unterschrieb bis Sommer 2026.





Zum zweiten Mal schlugen die Athletiker in diesem Sommer auf dem Transfermarkt zu, mit der Verpflichtung des Weltmeisters von 2014 ist dem Klub ein echter Transfercoup gelungen. Die eindrucksvolle Vita des Innenverteidigers spricht für sich: Nach seinen Anfängen bei Hertha BSC und dem Hamburger SV sowie einer Auslandsstation bei Manchester City trug Boateng von 2011 bis 2021 zehn Jahre das Trikot des FC Bayern München, für den er insgesamt 363 Pflichtspiele bestritt, darunter 85 Partien in der Königsklasse. Es folgten zwei weitere Saisonen bei Olympique Lyon, im vergangenen Frühjahr war er in der Serie A bei Salernitana aktiv.



Auch die Erfolgsbilanz spricht Bände: Gleich zweimal fuhr Boateng mit den Bayern den Titel in der UEFA Champions League ein, hinzu kamen zwei Klub-WM-Triumphe, zwei UEFA Supercupsiege, neun Deutsche Meisterschaften, fünf Pokalsiege sowie mit Manchester City der Gewinn des FA-Cups. 2016 wurde der Abwehrspieler zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt, zwei Jahre zuvor stand Boateng beim Gewinn der Weltmeisterschaft in Brasilien in sämtlichen sieben Spielen in der Startformation. Insgesamt streifte der 1,92 m große Ausnahme-Verteidiger 76-mal das deutsche Teamtrikot über. Dreimal wurde er vom deutschen Fachmagazin „kicker“ in der Rangliste des deutschen Fußballs als Weltklasse eingestuft.

CEO Dr. Siegmund Gruber:

„Es ist ein absoluter Wahnsinn und unfassbar, dass wir mit Jerome Boateng einen international derart begehrten Ausnahmespieler und Vorzeigeathleten zum LASK holen konnten. Er hatte zahlreiche, hochdotierte Angebote vorliegen. Dass wir uns hier durchsetzen konnten und er sich für einen Wechsel nach Oberösterreich entschieden hat, war nur möglich, weil er unsere Vision vollumfänglich mitträgt und den sportlichen Weg über seine wirtschaftlichen Interessen gestellt hat. Er ist uns finanziell massiv entgegengekommen, andernfalls wäre seine Verpflichtung nicht möglich gewesen. Das zeigt seinen außergewöhnlichen Charakter und dafür möchten wir uns bei ihm und seinem Management recht herzlich bedanken.“

Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic:

„Wir sind unheimlich froh und stolz, dass wir mit Jerome Boateng ein absolutes Aushängeschild im internationalen Fußball für uns gewinnen konnten. Es ist für uns eine große Auszeichnung, dass sich ein Spieler seiner Klasse für uns entschieden hat und zeigt, welche Entwicklung wir als Verein in den vergangenen Jahren genommen haben. Als einer der besten Innenverteidiger der Welt hat Jerome den Fußball über viele Jahre hinweg geprägt. Er ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit, der stets nach dem maximalen Erfolg strebt, das hat sich auch in den Gesprächen mit ihm gezeigt. Mit seiner fußballerischen Klasse und seiner beispiellosen Erfahrung ist er nicht nur ein enormer Gewinn für uns, sondern auch für den gesamten österreichischen Fußball.“

Jerome Boateng:

„Ich blicke der Zeit beim LASK mit großer Vorfreude entgegen. Die Verantwortlichen haben sich enorm um mich bemüht und mir in den gemeinsamen Gesprächen von Beginn an vermittelt, mich auf dem eingeschlagenen Weg unbedingt dabei haben zu wollen. Ich hatte zahlreiche Angebote vorliegen, habe mich aber bewusst für den LASK entschieden, weil mich der sportliche Weg, die Idee und die Visionen des Vereins vollauf überzeugt haben. Das hat für mich einen deutlich höheren Stellenwert als der finanzielle Faktor. Der Klub hat in den vergangenen Jahren etwas Großes aufgebaut, mit meiner Erfahrung möchte ich dem LASK nun dabei helfen, die nächsten Schritte zu machen. Ich bin voller Tatendrang und werde alles daransetzen, gemeinsam mit dem LASK so erfolgreich wie möglich zu sein.“

Siehe auch:

LASK-Sensationstransfer Jérôme Boateng steht im Juni erneut vor Gericht!

Fotocredit: LASK