Er wurde am 6. Juli 1999 in München geboren, fußballerisch beim FC Wacker Innsbruck und der AKA Tirol ausgebildet und findet nun über Wels und Altach den Weg zurück ins Heilige Land, und zwar zur WSG Tirol: Alexander Eckmayr. Der 1,90 Meter große Goalie schließt sich dem Torwart-Team der Wattener an. Der 24-jährige Österreicher ist der erste Sommer-Neuzugang beim ADMIRAL Bundesliga-Vorletzten der abgelaufenen Saison.

WSG Tirol-Manager Sport Stefan Köck (l.) mit Torhüter-Neuzugang Alexander Eckmayr.

Bundesliga-Debüt heuer am 26. April gegen Austria Wien

Alexander Eckmayr durchlief den Nachwuchs des FC Wacker Innsbruck sowie die Akademie Tirol und debütierte im Februar 2019 für die Zweitvertretung der Innsbrucker in der ADMIRAL 2. Liga. Nach einem halben Jahr ohne Verein zog es den mittlerweile 24-Jährigen im Januar 2023 zur SPG Wels in die Regionalliga Mitte. Nach nur sieben Monaten und 14 Einsätzen für die Oberösterreicher dockte Eckmayr im vergangenen Sommer in der ADMIRAL Bundesliga an und wechselte zum CASHPOINT SCR Altach.

Für die Rheindörfler feierte der großgewachsene Schlussmann, der bei der WSG Tirol die Rückennummer 13 erhält, in Runde 29 beim 2:2-Unentschieden gegen den FK Austria Wien sein Bundesligadebüt. Darüber hinaus kann der Tiroler bereits auf 40 Einsätze in der 2. Liga, 19 Einsätze in der Regionalliga West sowie zwei Auftritte im UNIQA ÖFB-Cup zurückblicken.

"Junger Tiroler mit tollen Anlagen und einer passenden Altersstruktur"

Stefan Köck (Manager Sport) über die Verpflichtung von Alexander Eckmayr: "Wir freuen uns, mit Alexander Eckmayr einen jungen Tiroler mit tollen Anlagen und einer passenden Altersstruktur verpflichtet zu haben. Alex hat bereits in der Vergangenheit in der 2. Liga sein Können unter Beweis gestellt und in der abgelaufenen Saison in der Bundesliga debütiert. Ich bin davon überzeugt, dass er eine Bereicherung für unser Torwart-Team ist."



Alexander Eckmayr verspürt große Freude über das Engagement bei der WSG Tirol: "Die Vorfreude auf die Bundesliga im eigenen Bundesland ist sehr groß. Ab dem Zeitpunkt, wo das Angebot von der WSG am Tisch gelegen ist, habe ich mich sehr auf die neue Aufgabe gefreut."

Dem ersten Sommerneuzugang gegenüber stehen bei der WSG bisher als Abgänge Felix Bacher, Torhüter Ferdinand Oswald (wechselt ins Trainerteam), Nik Prelec (Leihe endet, Cagliari/ITA), Luca Kronberger (Leihe endet, SK Sturm), Aleksander Buksa (Leihe endet, Genoa/ITA), Benjamin Ozegovic, Sandi Ogrinec, Kofi Schulz und Dominik Štumberger.

Weitere eventuelle Abgänge: Johannes Naschberger, Thomas Geris.

Möglicher Neuzugang: Abdoulaye Mariko (Real Bamako/Mali).

Fotocredit: WSG Tirol