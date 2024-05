Was für ein Transferkracher! Der LASK holt mit Jérôme Boateng einen Weltmeister, zweifachen Champions-League-Sieger und neunfachen deutschen Meister auf die rot-weiß-rote Bundesliga-Bühne (siehe Beitrag)! Während unter anderem CEO Siegmund Gruber von einem "absoluten Wahnsinn" spricht, rücken Schlagzeilen abseits des Platzes betreffend das Privatleben des 35-Jährigen, der wegen Vorwürfe seiner Ex-Freundin in Bezug auf Körperverletzung und Beleidigung im Juni erneut vor dem Landesgericht steht, dessen eindrucksvolle sportliche Vita in den Schatten.

Neuzugang Jérôme Boateng mit LASK-CEO Siegmund Gruber (v.l.n.r.)

Mitte Juni soll Gerichtsprozess neu aufgerollt werden