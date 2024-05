Nach einer starken ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/2024 mit dem Meistergruppen-Hattrick hatten die Fans des Tabellensechsten SK Austria Klagenfurt die Qual der Wahl. Auf den Social-Media-Kanälen bat der Kärntner Traditionsklub zur Umfrage: Wer ist der Spieler der Saison? Mehr als 5500 Anhänger der Violetten beteiligten sich am Voting und sorgten für ein enges Rennen: Am Ende setzte sich Torjäger Sinan Karweina vor Nicolas Wimmer und Andy Irving durch.

Nach einem Treffer in der Vorsaison drehte der 25-jährige Deutsche Sinan Karweina in seiner zweiten Saison bei Austria Klagenfurt auf, scorte zehn Mal und profitierte von seiner neuen Offensivrolle, die ihm Cheftrainer Peter Pacult gab. Doch wo wird im kommenden Spieljahr die Reise nach seinem auslaufenden Vertrag bei den Kärntnern für den Torjäger hingehen?

„Teamgeist hat uns stark gemacht und war sicher verantwortlich für den Erfolg“

Fels in der Brandung, Regisseur im Mittelfeld und der Vollstrecker im Angriff – die Spieler am Podium waren allesamt prägende Figuren im Aufgebot von Chefcoach Peter Pacult. Angreifer Karweina, der in 30 Einsätzen in Meisterschaft und ÖFB-Cup zehn Treffer erzielte und darüber hinaus sechs Assists lieferte, holte sich Platz vier in der Scorer-Wertung und mit 39 Prozent den Sieg bei der Fan-Wahl.

„Ich freue mich sehr darüber, das ist eine tolle Anerkennung meiner Leistungen und ich bin stolz darauf, dass mich die Anhänger der Austria zu ihrem Spieler der Saison gewählt haben. Es gibt aber auch andere Jungs, die diese Auszeichnung verdient gehabt hätten. Der Teamgeist hat uns stark gemacht und war sicher verantwortlich für den Erfolg“, stellte Karweina fest.

Den zweiten Platz bei der digitalen Fan-Wahl sicherte sich Nicolas Wimmer, der mit 36 Prozent der Stimmen hauchdünn hinter Karweina landete. Der Verteidiger zählte auch in der zurückliegenden Spielzeit zu den zweikampfstärksten Klagenfurtern und hatte zweifelsfrei einen maßgeblichen Anteil daran, dass die Waidmannsdorfer erneut ins obere Playoff einzogen und den Verbleib in der höchsten Spielklasse frühzeitig sicherten.

Wie Sinan Karweina wird auch Andy Irving (beide kamen im Sommer 2022 von Türkgücü München an den Wörthersee), der beim 4:3-Coup gegen RB Salzburg in der Meistergruppe am 24. April in Klagenfurt seine Saison-Sternstunde erlebte und mit drei Toren Matchwinner gegen die Roten Bullen war, nach zwei Jahren die Waidmannsdorfer verlassen. Der 24-jährige Schotte wechselt mit Leihende zu West Ham United.

Statt Spielern gaben einige User ihre Stimme an Trainer Pacult

Auf Rang drei im Voting der Austria-Anhänger landete Andy Irving, für den 24 Prozent der Teilnehmer stimmten. Der Offensiv-Antreiber drehte vor allem im oberen Playoff so richtig auf, war mit einem Hattrick der Hauptdarsteller beim herausragenden Triumph im Wörthersee-Stadion über Red Bull Salzburg (4:3) und schloss die Spielzeit mit neun Toren und vier Vorlagen ab.

Am Treppchen vorbei schrammten Tormann Phillip Menzel auf Platz vier und Flügelflitzer Solomon Bonnah auf dem fünften Rang. Was für das starke Kollektiv spricht: Gleich 17 Profis aus dem Kader der abgelaufenen Serie fanden im ersten Durchgang ihren Eintrag in der Fan-Umfrage. Einige legten sich im Übrigen nicht auf einen Spieler fest, sondern gaben ihre Stimme an Trainer Pacult.

Ihr habt gewählt: Sinan #Karweina ist euer 𝗦𝗣𝗜𝗘𝗟𝗘𝗥 𝗗𝗘𝗥 𝗦𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 👑



Mit 39% der Stimmen holt sich der Angreifer den Titel vor Verteidiger Nico #Wimmer (37%) und Mittelfeld-Regisseur Andy #Irving (24%) 💪🏼#SKA #ForzaViola pic.twitter.com/qK9q8jOI9j — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) May 30, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL