Mit dem Kapitän in die Champions League: ADMIRAL Bundesliga-Meister SK Puntigamer Sturm Graz vermeldet am Freitagnachmittag die Vertragsverlängerung von Stefan Hierländer. Der 33-jährige Kärntner (geb.: 03.02.1991 in Villach) kam 2016 von RB Leipzig zu den Steirern und absolvierte seither 278 Pflichtspiele in schwarz-weiß, was den Mittelfeldspieler für den Legendenklub des SK Sturm qualifiziert. Hierländer unterschreibt bis 2025 und wird die Mannschaft somit auch in der kommenden Saison anführen. Die Vertragsverlängerung wurde mit einem Videodreh und Fotoshooting am Naherholungsgebiet Thalersee gefeiert.

„Stefan Hierländer ist ein Musterprofi und ein absoluter Führungsspieler innerhalb der Mannschaft"

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker meint: „Stefan Hierländer ist ein Musterprofi und ein absoluter Führungsspieler innerhalb der Mannschaft. Er geht als Kapitän stets voran, ist ein Vorbild für unsere vielen jungen Spieler und zeigt sowohl am Platz, in den Trainings, wie auch mit seiner Einstellung und Professionalität außerhalb des Spielfelds was es heißt, das Wappen des SK Sturm auf der Brust zu tragen und zu repräsentieren.

Wir sind froh, dass Hierli für eine weitere Saison bei uns unterschrieben hat und sind davon überzeugt, dass er uns beim Erreichen unserer Ziele weiterhin helfen kann."

„Bin nach acht Jahren in Graz noch motiviert wie am ersten Tag und freue mich extrem auf die kommende Champions League-Saison"

Kapitän Stefan Hierländer erklärt: „Meine Verbundenheit mit dem Klub, der Stadt und den fantastischen Fans des SK Sturm muss ich nicht mehr erklären. Die vergangene Saison – mit dem überragenden Double – war die bisherige Krönung meiner Zeit beim SK Sturm, ich bin aber auch nach acht Jahren in Graz noch motiviert wie am ersten Tag, freue mich extrem auf die kommende Champions League-Saison und kann es jetzt schon kaum erwarten, mit dieser fantastischen Truppe in die nächste Saison zu gehen."

Jugendvereine: SV Greifenburg, SV Spittal, FC Kärnten, SK Austria Kärnten, Sampdoria Genua U19.

Profistationen: Austria Kärntnen, FC Red Bull Salzburg, RB Leipzig, SK Puntigamer Sturm Graz .

Wir gehen mit unserem Kapitän in die UEFA Champions League Saison! 📄✍️ #sturmgraz #inundaut pic.twitter.com/Ih80ls3emL — SK Sturm Graz (@SKSturm) May 31, 2024

Fotocredit: RiPu-Sportfotos