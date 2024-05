Der CASHPOINT SCR Altach hat im Hinblick auf seine elfte ADMIRAL Bundesliga-Saison in Folge das Vorbereitungsprogramm bekannt gegeben. In dem es am Freitag, den 19. Juli, zum Testspiel-Highlight kommt, wenn die Vorarlberger den diesjährigen Europa League-Achtelfinalisten SC Freiburg in der CASHPOINT Arena empfangen (Ankick: 18 Uhr). Die Breisgauer, bei denen mit Abwehrspieler Philipp Lienhart sowie dem Stürmer-Duo Michael Gregoritsch & Junior Adamu ein ÖFB-Team-Trio unter Vertrag steht, landeten in der abgelaufenen Bundesliga-Saison wie die Altacher auf Rang zehn.

Testspiel-Kracher für Kapitän Lukas Jäger und die Altacher am 19. Juli gegen den SC Freiburg

Gegen Freiburg für Standfest-Team Generalprobe vor Pflichtspielauftakt

Eine Woche vor dem SCRA-Pflichtspielauftakt der neuen Saison mit der 1. Runde im Uniqa-ÖFB-Cup dürfen sich die Rheindörfler Im letzten Testspiel der kommenden Sommervorbereitung also nochmal auf ein echtes Schmankerl freuen. Mit dem SC Freiburg kommt nicht nur ein echter Gradmesser für die Mannen von Joachim Standfest nach Altach, sondern ein Club, der über die deutschen Landesgrenzen hinaus große Sympathien genießt.

Es ist eine Mischung aus badischer Bescheidenheit, einem enorm hohen Anteil an selbst ausgebildeten Spielern und der Person Christian Streich, die dem SC Freiburg seit Jahren die Herzen von Fans aber auch vielen neutralen Beobachtern zufliegen lässt.

Wenn die Breisgauer am 19. Juli in Altach gastieren, wird Kult-Trainer Christian Streich zwar nicht mehr mit an Bord sein, das Aufgebot des SCF hat aber auch sonst einiges zu bieten, wie u.a. Weltmeister Matthias Ginter, Standard-Spezialist Vincenzo Grifo.

Tickets bereits erhältlich

Tickets für das Spiel sind erhältlich unter tickets.scra.at und in der SCRA Geschäftsstelle.

Der Testspiel-Sommer im Überblick:

Mo, 17.6. Trainingsbeginn

Fr, 21.6. Testspiel beim SV Lochau (18:30 Uhr)

Sa, 22.6. Testspiel beim FC Nenzing (16:00 Uhr)

Sa, 29.6. Testspiel beim FC Luzern (13:30 Uhr)

Di, 2.7. Testspiel in Bludenz gegen den VfB Stuttgart II (17:30 Uhr)

Sa, 6.7. Testspiel bei SW Bregenz (10:30 Uhr)

Sa, 13.7. Testspiel in Altach gegen GC Zürich inklusive Season Opening (17:30 Uhr)

Fr, 19.7. Testspiel in Altach gegen den SC Freiburg (18:00 Uhr)

26.-28.7. Pflichtspielstart im ÖFB-Cup