"Der FC Red Bull Salzburg hat wieder einen Karim"...berichteten wir vor 16 Monaten als am 19. Februar 2023 Karim Konaté gleich bei seinem Debüt in der ADMIRAL Bundesliga traf und die erfolgreiche Nachfolge von Toptorjäger Karim Adeyemi antrat, der im Sommer zuvor (2022) aus der Mozartstadt zum deutschen Top-Klub Borussia Dortmund (heute Abend, CL-Finale vs. Real Madrid, 21 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) wechselte. Als BL-Torschützenkönig 21/22 mit 19 Treffern in 29 Spielen. In ebenso vielen gelangen Konaté in der abgelaufenen Saison 2023/24 sogar 20. Folgt der 20-jährige Ivorer nun Adeyemi zum BVB?

War das schon der Abschied von Karim Konaté von den Salzburger Fußball-Fans? Der Bundesliga-Torschützenkönig ist eine heiße Aktie auf dem Sommer-Transfermarkt und könnte den nächsten Schritt gehen...wie bereits seine Vorgänger Karim Adeyemi, Patson Daka & Erling Haaland, die die Salzburger Talenteschmiede als Sprungbrett nutzten.

AS Monaco, RB Leipzig, BVB...?

Es mehren sich die Spekulationen und Eindrücke, dass mit Karim Konaté (geb.: 21.03.2004) der nächste Toptorjäger den FC Red Bull Salzburg verlassen wird - wie zuvor neben Karim Adeyemi auch u.a. Patson Daka und Erling Haaland (auch vor Jahren von RB Salzburg zum BVB).

In 38 Bundesliga-Einsätzen (darinter teils auch "von der Bank" kommend) für die Roten Bullen brachte es der 20-jährige Ivorer auf stolze 23 Treffer (plus fünf Assists), legte besonders unter Interimstrainer Onur Cinel auf der Saisonzielgeraden bzw. in der Meistergruppe nochmal zu, indem der Mittelstürmer zehn Treffer in den letzten acht BL-Spielen (darunter ein Triplepack und zwei Doppelpacks) erzielte. Lediglich in den Auswärtspartien beim LASK und SK Rapid ging der 14-fache Nationalstürmer der Elfenbeinküste (zwei Tore) leer aus.

Dass "Knipser Konaté" damit längst Begehrlichkeiten bei internationalen Klubs geweckt hat verwundert bei so viel Torgefährlichkeit und Talent nicht. Mit Lique 1-Vizemeister AS Monaco zum Ex-RB Salzburg-Trainer Adi Hütter wurde der Youngster ebenso bereits in Verbindung gebracht wie mit RB Leipzig um Ex-RB Salzburg-Coach Marco Rose.

Im Frühjahr produzierte Karim Konaté Tore am Fließband, begab sich in der Torschützenliste auf die Überholspur und erzielte allein 50 Prozent seiner 20 Saison-Tore in den letzten acht Spielen bzw. im April & Mai.

Vertrag bei RB Salzburg bis Sommer 2028

Laut Informationen von "Africafoot" hat auch Champions-League-Finalist Borussia Dortmund den afrikanischen Angreifer längst auf dem Radar, habe es dem Vernehmen nach sogar schon erste Gespräche zwischen dem BVB und den Roten Bullen gegeben. Bei denen sein Vertrag erst im vergangenen August bis Sommer 2028 verlängert wurde. Der Marktwert von Karim Konaté liegt aktuell bei 25 Mio. Euro (Quelle: Transfermarkt.de).

Es wäre nach Erling Haaland und Karim Adeyemi der dritte Toptorjäger, der den Weg von der Salzach ins Ruhrgebiet bzw. von den Roten Bullen zum BVB findet. Beide Klubs pflegen seit Jahren gute Kontakte.

