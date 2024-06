Nach dem verpassten elften Meistertitel in Serie bastelt Vizemeister FC Red Rull Salzburg um den niederländischen Neo-Cheftrainer Pep Lijnders an einer schlagkräftigen Mannschaft für die neue ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25. Dabei haben die Roten Bullen, hinlänglich für ihren Talenteschuppen bekannt, einen Angreifer aus dem benachbarten München auf dem Radar. Konkret: Vom TSV 1860 München alias den Löwen, wobei es sich um Mansour Ouro-Tagba, einen 19-jährigen Mittelstürmer aus dem Togo handelt.

Stürmt Mittelstürmer Mansour Ouro-Tagba bald statt für die Münchner Löwen für die Salzburger Roten Bullen bzw. dessen Kooperationspartner FC Liefering?

Mit drei Monaten von Geburtsstadt New York nach München

Laut Informationen von "dieblaue24" ist der FC Red Bull Salzburg am Stürmertalent (geb.: 17.12.2004 in New York) dran, um ihn zunächst bei Kooperationsklub FC Liefering in der ADMIRAL 2. Liga spielen zu lassen.

Der Vertrag des großgewachsenen, 1,90 Meter-Mittelstürmers und Rechtsfußes beim TSV 1860 München, der die abgelaufene Saison in der 3. Liga als Tabellen-15. beendet hat, läuft in diesem Sommer aus, allerdings erhalten die Sechzger eine Ausbildungsentschädigung. An Mansour Ouro-Tagba, der von der Rummenigge Sport Marketing betreut wird und bisher ein A-Länderspiel für Togo absolvierte, war im April angeblich auch bereits der SK Rapid dran.

Für die Löwen von München-Giesing erzielte der Youngster, der im Alter von drei Monaten von New York nach München kam, in der Saison 2023/24 in 19 Drittligaeinsätzen drei Tore.

Jugendvereine: SV Olympiadorf München (-2013), TSV 1860 München (2013-2023).

Fotocredit: IMAGO/kolbert-press