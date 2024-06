Die WSG Tirol steht - wieder einmal - vor einem großen Umbruch in diesem Sommer. Nachdem beim Tabellenvorletzten der abgelaufenen Saison der ADMIRAL Bundesliga bereits Kapitän Felix Bacher, Torhüter Ferdinand Oswald (wechselt ins Trainerteam), Stürmer Nik Prelec (Leihende, Cagliari/Italien), Luca Kronberger (Leihende, SK Sturm), Aleksander Buksa (Leihende, Genoa/Italien), Benjamin Ozegovic, Sandi Ogrinec, Kofi Schulz und Dominik Štumberger als Abgänge zu verzeichnen sind, folgt heute mit Stürmer Denis Tomic Nr. zehn!

Es wird bei der WSG Tirol für die neue Saison bei der anstehenden Fluktuation wieder eine neue Einheit zu formen sein.

Goldtor gegen Austria Wien als Joker im April

Wie die WSG Tirol am heutigen Sonntagnachmittag vermeldet, wurde der auslaufende Vertrag bei Denis Tomic nicht verlängert. Der 26-jährige Mittelstürmer verlässt somit nach drei Spielzeiten die Wattener, für die der Rechtsfuß 46 Pflichtpartien (je vier Tore und Assists) absolvierte. In der abgelaufenen Saison brachte es der Österreicher auf acht Kurzeinsätze und erzielte dabei zwei Treffer, darunter das 1:0-Siegtor als Joker gegen Austria Wien am 23. April.

Mögliche weitere Abgänge könnten Johannes Naschberger und Linksverteidiger Thomas Geris werden. Demgegenüber begrüßt Neo-Cheftrainer Philipp Semlic mit Torhüter Alexander Eckmayr (SCR Altach) bisher einen Neuzugang.

Der 41-jährige Steirer Semlic und Nachfolger von WSG Tirol-Langzeittrainer Thomas Silberberger meinte in der "Krone": "Wir wollen zuallererst eine Truppe formen, die einen Zusammenhalt und einen regionalen Bezug hat. Quasi ein Tiroler Weg. Wir brauchen natürlich nach den Abgängen von Felix Bacher und Nik Prelec sowohl hinten als auch vorne Qualität."

Bei anstehenden Neuzugängen wird über den 20-jährigen Mittelfeldspieler Abdoulaye Mariko (Real Bamako/Mali) spekuliert.

Ein weiterer Abgang steht fest: Denis #Tomic und die WSG gehen nach viereinhalb Jahren getrennte Wege. Der ausgelaufene Vertrag des Absamers wurde nicht verlängert.



Danke für 100% Einsatz und Leidenschaft für Grün-Weiß. Alles Gute für die Zukunft, Deni! 🙏🏻💚#WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/bEg1KgkHMU — WSG Tirol (@WSGTIROL) June 2, 2024

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at