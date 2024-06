Bei beiden Kärntner ADMIRAL Bundesligisten fällt der Startschuss zur Vorbereitung mit der Mannschaft auf die neue Saison heute in drei Wochen (siehe auch Beitrag SK Austria Klagenfurt). Am Montag, den 24. Juni um 14:30 Uhr, wird Neo-Cheftrainer Dietmar Kühbauer das Wolfsrudel erstmals auf den Trainingsplatz bitten. Das erste Testspiel der neuen Saison steigt bereits am Freitag, den 28. Juni, gegen den SC St. Veit (Jacques Lemans Arena, Uhrzeit offen).

In drei Wochen geht es für Dominik Baumgartner und das Wolfsrudel wieder mit dem Mannschaftstraining los, während sein jüngerer Bruder Christoph mit dem ÖFB-Team zu diesem Zeitpunkt bei der EURO in Deutschland erfolgreich sein will.

Vom 7. bis 14. Juli Trainingslager in Oberösterreich

Bevor es von 07. bis 14. Juli ins Trainingslager zum Hotel Dilly - Das Nationalpark Resort - nach Windischgarsten geht absolvieren die Wölfe am 05./06. Juli in Viktring noch ein Testspiel (Gegner und Uhrzeit offen). Im Trainingslager treffen unsere Jungs auf den RC Strasbourg (09. Juli, Uhrzeit offen) aus der französischen Ligue 1 und den FK Zeleziarne Podbrezova (12. Juli, Uhrzeit offen) aus der Slowakei.

Am 19. oder 20. Juli absolvieren die Wölfe zum Abschluss der Sommervorbereitung noch ein letztes Testspiel (Gegner und Uhrzeit offen), bevor es am 26. - 28. Juli mit der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups zum ersten Pflichtspiel für das Wolfsrudel kommt. Am darauffolgenden Wochenende (02. - 04. August) findet die erste Runde in der ADMIRAL Bundesliga statt.

Terminübersicht:

Trainingsstart am 24. Juni um 14:30 Uhr

Testspiel gegen den SC St. Veit am 28. Juni (Jacques Lemans Arena, Uhrzeit offen)

Testspiel am 05./06. Juli in Viktring (Gegner und Uhrzeit offen)

Trainingslager in Windischgarsten (Hotel Dilly) von 07. - 14. Juli Testspiel gegen RC Strasbourg am 09. Juli (Uhrzeit offen) Testspiel gegen FK Zeleziarne Podbrezova am 12. Juli (Uhrzeit offen)

Testspiel am 19./20. Juli (Gegner und Uhrzeit offen)

1. Runde im UNIQA ÖFB Cup am 26. - 28. Juli

1. Runde in der ADMIRAL Bundesliga am 02. - 04. August

In drei Wochen starten die Wölfe in die Vorbereitung auf die neue Saison – wir haben alle Termine im Überblick! 🙌🏻⚽️https://t.co/kdQz7dgIko — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) June 3, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL