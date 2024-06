Sie sind es mittlerweile gewohnt bei Austria Wien, "Überstunden" zu machen in der Saison und mit der neuen vorzeitig zu starten. Direkt nach der erfolgreichen Qualifikation für den Europacup mit dem Playoff-Sieg gegen den TSV Hartberg (Gesamtscore: 3:1) ging es für die Veilchen in Urlaub. Trainingsauftakt der neuen Saison ist am 24. Juni, das erste Testspiel findet am 29. Juni gegen DAC Dunajska Streda statt. In der ersten Juli-Woche bereiten sich Dominik Fitz (Foto) & Co. im Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf auf die neue Saison vor. Das erste Pflichtspiel 2024/25 ist das Hinspiel von Q2 der UEFA Conference League am 25. Juli!





Die Termine der Sommer-Vorbereitung

🏋️ Montag, 24.06. - Trainingsauftakt

⚽️ Samstag, 29.06. 17:00 Uhr – Testspiel: DAC Dunajska Streda (h, Trainingsplatz)

💪 1.7. – 6.7. – Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf

⚽️ Mittwoch, 03.07., 17:00 Uhr - Testspiel: Sepsi OSK (Bad Tatzmannsdorf)

⚽️ Samstag, 06.07., 15:30 Uhr - Testspiel: Paksi FC (Ilz)

⚽️ Mittwoch, 10.07., 11:00 Uhr – Testspiel: Bohemians Prag (h, Trainingsplatz)

⚽️ Samstag, 13.07., 17:00 Uhr – Testspiel: FC Zlin (h, Trainingsplatz)

⚽️ Freitag, 19.07., Uhrzeit offen – Testspiel: Gegner offen

Die ersten Pflichtspiele der Saison 2024/25

⚽️ Donnerstag, 25.7. - Q2 der UEFA Conference League Hinspiel (Auslosung am 19. Juni)

⚽️ Sonntag, 28.7. - 1. Runde des UNIQA ÖFB Cups

⚽️ Donnerstag, 01.08. - Q2 der UEFA Conference League Rückspiel

⚽️ Sonntag, 04.08. – 1. Runde der ADMIRAL Bundesliga

Fotocredit: FAK