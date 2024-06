Der LASK, der die abgelaufene ADMIRAL Bundesliga-Saison wie im Vorjahr wieder als Tabellendritter beendet, hat bis auf Weiteres auf Innenverteidiger Andres Andrade zu verzichten. Der 25-jährige Defensivallrounder (geb.: 16.08.1998 in Panama City) und 34-fache Nationalspieler seinen Landes zog sich bei einem Test-Länderspiel mit Panama einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zu.

Andrés Andrade (r.) behauptet sich hier im Duell mit ADMIRAL Bundesliga-Torschützenkönig Karim Konaté.

„Andres hat eine herausragende Saison gespielt"

Andrade erlitt die Verletzung im Zuge der Vorbereitung mit Panama auf die bevorstehende Copa America im Testländerspiel am 31. Mai gegen die galicische Nationalmannschaft. Der Abwehrspieler kehrte daraufhin nach Linz zurück und unterzog sich einer MRT. Die Diagnose von LASK-Teamarzt Dr. Rainer Hochgatterer ergab nun eine Ruptur des vorderen Kreuzbandes im rechten Kniegelenk, die operativ behandelt wird.

Der Panamaer absolvierte in der abgelaufenen Saison insgesamt 40 Pflichtspiele für die Athletiker sowie weitere acht Einsätze für das A-Nationalteam seines Heimatlandes in der CONCACAF Nations League. In wenigen Wochen hätte er mit Panama die Copa America in den Vereinigten Staaten bestreiten sollen.

Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic: „Andres hat eine herausragende Saison gespielt. Er war eine wichtige Konstante in unserem Spiel und hat unserer Defensive enorme Stabilität verliehen. Diese Verletzung schmerzt uns sehr, wir sind aber felsenfest davon überzeugt, dass er auch den Weg zurück sehr gut meistern wird. Dafür erhält er von uns selbstverständlich jegliche Form der Unterstützung.“

Andres #Andrade zog sich bei einem freundschaftlichen Länderspiel mit Panama einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zu.

Come back stronger, Andres! 🙏

🗞️Mehr dazu: https://t.co/yF5X3Q1ZGZ pic.twitter.com/N0hgGzBVXa — LASK (@LASK_Official) June 3, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL