Derzeit weilt ADMIRAL Bundesligist SK Rapid, der die abgelaufene Saison 2023/24 als Tabellenvierter beendet hat, in der Sommerpause bzw. manche Spieler beim Nationalteam. Am Sonntag, den 23. Juni endet der Urlaub von Guido Burgstaller & Co. Zunächst stehen drei Tage mit diversen internen Testungen bevor. Über den Termin für das erste (medien)öffentliche Training wollen die Hütteldorfer um den deutschen Cheftrainer Robert Klauß dann noch gesondert informieren.

In rund drei Wochen bitte SK Rapid-Cheftrainer Robert Klauß seine Mannschaft zur ersten Zusammenkunft auf die neue Saison 2024/2025.

Testspiel-Highlight gegen AC Milan

Fixiert sind bereits das erste und das letzte Testspiel. Beide gegen ebenfalls im Jahr 1899 gegründete Klubs, wenn auch mit etwas unterschiedlicher sportlicher Stärke. Am 28. Juni (Ankick 18:00 Uhr) gastiert die Mannschaft von Cheftrainer Robert Klauß beim SC Herzogenburg, dem ältesten Fußballklub Niederösterreichs.

Am 20. Juli steigt dann im Allianz Stadion (Ankick 17:30 Uhr) das große grün-weiße Jubiläumsspiel, bei dem die „Rossoneri“ von der AC Milan zu Gast sind. Hier gibt es alle Informationen inklusive der Vorverkaufsmodalitäten unter zum Nachlesen!

SK Rapid-Sommercamp diesmal im Mühlviertel

Vom 6. – 13. Juli steht dann das Sommertrainingslager der Profiauswahl auf der Agenda. Nach vier Jahren bei besten Bedingungen im burgenländischen Bad Tatzmannsdorf geht es wieder nach Oberösterreich, wo Rapid bereits zwischen 2011 und 2019 in Bad Leonfelden (2011, 2013), Windischgarsten (2012, 2017, 2018), Schärding (2014) und Bad Zell (2015, 2016, 2019) Trainingslager bestritten hat.

Heuer ist wieder das Mühlviertel das Ziel, erstmals heißt die Destination Freistadt, wo im neu eröffneten Wellness-Hotel „Freigold“ Quartier bezogen wird und in unmittelbarer Nähe ein Fußballplatz zur Verfügung steht.



Am An- und Abreisetag stehen zwei weitere Testspiele auf dem Programm, Spielorte und Gegner folgen in den nächsten Tagen.

Special Needs Teams 🤝 Fußball

Beim 7. SK Rapid SNT-Turnier begeisterten auch diesmal wieder über 200 Spieler:innen in Hütteldorf - ein Rückblick auf ein ganztägiges Fußballfest: 👇😊



▶️ https://t.co/XTzyxOB55f



📸 @red_ring_shots#skrapid #SCR2024 pic.twitter.com/E1NdlHK7Ns — SK Rapid (@skrapid) June 1, 2024

Fotocredit: Josef Parak