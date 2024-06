Der FC Blau-Weiß Linz gibt den zweiten Neuzugang für die Saison 2024/25 bekannt. Der 24-jährige deutsche Mittelfeldspieler Oliver Wähling wechselt vom VfL Osnabrück zu den Blau-Weißen und unterschreibt einen Vertrag bis 2026.

Nach seinen Anfängen in der Akademie vom Karlsruher FC wechselte er im Jahr 2018 in die zweite Mannschaft des VFB Stuttgart und ein Jahr später zum FSV Mainz 05 II. Im Sommer 2021 folgte der Wechsel zum Zweitligisten VfL Osnabrück, wo er insgesamt 19 Pflichtspiele absolvierte.

„Oliver Wähling ist ein sehr spannender Spieler, der bereits eine Woche bei uns vor Ort war und sowohl beim Trainerteam als auch mir einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Olli kann im Mittelfeld-Zentrum mehrere Positionen spielen und bringt neben seiner Spielstärke eine hohe Dynamik und Laufbereitschaft mit. Nach einer Verletzung und einem gebrauchten Jahr in Osnabrück sind wir uns sicher, dass er bei uns so richtig durchstarten kann und eine Bereicherung für unsere Mannschaft sein wird“, so Sportdirektor Christoph Schößwendter.

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung beim FC Blau-Weiß Linz und darauf, das Team kennenzulernen. Ich möchte der Mannschaft helfen, unsere Ziele zu erreichen, und kann es kaum erwarten loszulegen“, sagt Oliver Wähling.

