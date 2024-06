Die WSG Tirol vermeldet eine weitere Vertragsverlängerung! Auch der 20-jährige Kirchberger hat sein auslaufendes Arbeitspapier bei Grün-Weiß längerfristig verlängert und komplementiert somit das Torwartgespann.





Paul Schermer wechselte im Mai 2021 von der Akademie Tirol sowie dem SC Kirchberg zum Tiroler Bundesligisten und ist seither fixer Bestandteil der Profiabteilung. In der abgelaufenen Spielzeit 2023/24 brachte es der Schlussmann auf 13 Einsätze für die WSG Tirol Juniors und war maßgeblich am Erfolgslauf der Elf von Juniors-Headcoach Manuel Ludwiger beteiligt. Darüber hinaus feierte der ehemalige Nachwuchsnationalspieler vor wenigen Wochen am letzten Spieltag gegen den RZ Pellets WAC sein Debüt in der ADMIRAL Bundesliga und erhielt dementsprechend auch seinen Debüt-Award der Österreichischen Fußball-Bundesliga überreicht.



Stefan Köck (Manager Sport) über die Personalie Paul Schermer: "Mit dieser Vertragsverlängerung haben wir unser Torwart-Trio für die kommende Saison beisammen. Paul ist ein äußerst talentierter Torwart und darüber hinaus ein junger Tiroler, der bereits Erfahrungen in der Bundesliga sowie in mehreren Nachwuchsnationalteams gesammelt hat. Wir freuen uns, dass Paul gemeinsam mit der WSG den Tiroler Weg weitergeht."



Paul Schermer ist glücklich, weiterhin Teil der WSG-Familie zu sein: "Für mich ist die Vertragsverlängerung der nächste logische Schritt. Ich freue mich extrem, auch in der kommenden Zeit bei der WSG Tirol spielen zu dürfen und ich kann es kaum erwarten, bis die neue Saison losgeht."

Foto: WSG