Die Sportgewerkschaft younion präsentiert Markus Mader als Cheftrainer des diesjährigen Proficamps 2024. Das sechswöchige Trainingslager bietet vereinssuchenden Fußballprofis die Möglichkeit, sich optimal auf die kommende Saison vorzubereiten und sich potenziellen neuen Vereinen zu präsentieren.

Markus Mader, bekannt als ehemaliger Erfolgstrainer von Austria Lustenau, führte zuvor den FC Dornbirn zum Meistertitel in der Regionalliga West 2019 und stieg mit der Mannschaft in die 2. Liga auf. Anschließend führte er Austria Lustenau 2022 zum Meistertitel in der zweiten Liga und damit in die Bundesliga. Nun übernimmt er ab 17. Juni zum ersten Mal für 6 Wochen die Rolle als Cheftrainer im younion Proficamp, das heuer bereits zum zehnten Mal stattfindet.

„Es ist wichtig, wortwörtlich am Ball zu bleiben, und dieses Camp eignet sich perfekt dafür! Sowohl für die Spieler als auch für Trainer“, sagt Markus Mader über seine neue Rolle. Neben Markus Mader werden auch Mario Sonnleitner und Thomas Hinum als Co-Trainer Teil des Teams sein.

Perfekte Bedingungen

Das Proficamp findet im Sport Burgenland VIVA Landessportzentrum in Steinbrunn statt. Die Teilnehmer:innen absolvieren Mannschaftstrainings, die athletische, technische und taktische Einheiten beinhalten und somit eine umfassende Saisonvorbereitung ermöglichen. Der für das Camp verantwortliche Gewerkschafter Thomas Pichlmann über den Stand der Vorbereitungen: „Es sind schon viele Anfragen von Spielern eingegangen, die kommen werden, sofern sie bis 17. keinen neuen Vertrag unterschrieben haben. Das Camp steht auch Frauen offen, für die zusätzliche Trainerinnen bereit wären.“

Starke Partner:innen

Neben den sportlichen Aktivitäten wird auch die persönliche Betreuung großgeschrieben. Die Teilnehmer:innen erhalten professionelle Unterstützung durch Massage- und Physiotherapieangebote sowie sportpsychologische Betreuung. Als wichtiger Teil des Camps bietet KADA darüber hinaus Einzelberatungen und Workshops zur weiteren Karriereplanung an. Die Spieler und Spielerinnen werden dabei unterstützt, individuelle Ziele für ihre Laufbahn zu setzen, eigene Interessen und Potenziale zu erkennen und sich mit profisportkompatiblen Ausbildungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen.

Da das Camp in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmarkservice (AMS) organisiert wird, ist es kostenlos und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhalten Arbeitslosengeld.

Foto: Harald Dostal / www.sport-bilder.at