Bei der heutigen Saisonfazit-Pressekonferenz in Wien wurde der neue Ligaball präsentiert, der in der kommenden Saison 2024/25 durch die Stadien der ADMIRAL Bundesliga und ADMIRAL 2. Liga rollt. Produziert und geliefert wird dieser erstmals von Derbystar. Die Partnerschaft mit dem niederrheinischen Sportartikelhersteller, der zur SELECT Sport Gruppe gehört, hat die Bundesliga bereits im vergangenen Herbst präsentiert.

Erstmals eigens für die Österreichische Fußball-Bundesliga kreiertes Design

Erstmals wird der Ligaball nicht nur mit dem Bewerbslogo veredelt, sondern erstrahlt in einem eigens für die Österreichische Fußball-Bundesliga kreierten Design. Passend zur Premiere trägt das Modell „ÖFBL Brillant APS“ die Landesfarben Rot-Weiß-Rot. Als Grafikelemente sind in Anlehnung an die ersten beiden Zeilen der Bundeshymne „Land der Berge, Land am Strome“ Gebirgsketten und Flüsse in das Design eingearbeitet, zudem sind auch Spielfelder sowie natürlich das jeweilige Bewerbslogo auf dem Ball zu sehen.

Im Rahmen der Pressekonferenz wurde auch der erstmals für einen österreichischen Ligaball eigens produzierte Launch-Clip, der den Designprozess des neuen Ligaballs darstellt, präsentiert. Anschließend wurde das erste Exemplar vom Bundesliga-Vorstandsvorsitzenden Christian Ebenbauer gemeinsam mit DRBYSTAR-COO Joachim Böhmer enthüllt. Das Foto können Sie unter Angabe des Copyrights „GEPA Pictures/Bundesliga“ gerne für redaktionelle Zwecke kostenfrei verwenden.

„Es ist eine ganz besondere Geschichte für uns"

Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer: „Es ist eine ganz besondere Geschichte für uns, dass wir das erste Mal in der Geschichte der Bundesliga mit einem Ligaball in einem extra für uns kreierten Design spielen werden. DERBYSTAR hat sich bereits bei allen bisherigen Liga-Partnerschaften durch Expertise, hohe Qualität und Innovationsgeist ausgezeichnet und wir freuen uns bereits sehr auf den Moment, im dem unser neuer Ligaball das erste Mal in den Stadien rollt.“

Joachim Böhmer, COO von DERBYSTAR: „Unser erklärtes Ziel war, dass unser erster offizieller Spielball für die österreichische Bundesliga ein außergewöhnliches Design erhält. Da die Liga zum ersten Mal mit einem extra für sie kreierten Fußball spielen wird, haben wir bei der Gestaltung für Österreich typische, detailverliebte Skizzen von Gebirgsketten, Flüssen und Spielfeldern berücksichtigt. Unverkennbar sind die Panels unserer traditionell bewährten 32-teiligen Ballkonstruktion farblich in den Landesfarben gestaltet. Der besondere Clou: Aus einer Weitwinkel-Perspektive ist sogar die bekannte Landesflagge in Rot-Weiß-Rot auf dem Ball ersichtlich.“

Neben dem offiziellen Ligaball gibt es zudem eine adaptierte neonorangene High-Visible-Variante für schlechte Sichtverhältnisse, sowie ein Sortiment für den Amateursport bestehend aus Trainings- und Mini-Fußbällen im gleichen Design. Die gesamte Ball-Kollektion ist ab dem 14. Juni 2024 exklusiv online bei 11teamsports.at oder in den 11Teamsports Stores und weiteren Sportfachhändlern in Österreich verfügbar.

Fotocredit: Josef Parak