Wie die WSG Tirol in ihrer heutigen Klubaussendung vermelden, vertraut der Tiroler ADMIRAL Bundesligist nach acht Jahren auch künftig auf die Partnerschaft und Dienste des international führenden Ticketing-Anbieters. Und zwar bis mindestens 2029.

Partnerschaft seit acht Jahren

Bereits seit August 2016 und dem damit verbundenen Aufstieg in die zweite Liga in der Saison 2015/16 gehen die WSG Tirol und CTS Eventim Sports gemeinsame Wege. In der vergangenen Woche konnten sich beide Parteien auf eine Verlängerung der erfolgreichen Zusammenarbeit um fünf Jahre einigen. Somit hat Grün-Weiß die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft im Bereich der Digitalisierung langfristig gestellt.



Julian Heiss (Geschäftsführer Wirtschaft) freut sich über die Vertragsverlängerung mit CTS Eventim Sports: "Bereits seit 2016 ist CTS Eventim Sports ein starker Partner an unserer Seite und wir sind sehr froh, den Vertrag verlängert zu haben. Durch die Zusammenarbeit mit dem marktführenden Unternehmen im Ticketing können wir unseren Fans weiterhin eine optimale Ticketing-Lösung bieten."



Carlos Vuilleumier (Consulting & Business Development Eventim Sports) blickt einer erfolgreichen Zukunft entgegen: "Wir freuen uns sehr, die langjährige Zusammenarbeit mit der WSG Tirol fortzuführen und weiterhin gemeinsam die Digitalisierung im Verein voranzutreiben. Aufbauend auf die bereits erfolgreiche und persönliche Partnerschaft sind wir davon überzeugt, dass wir die Customer Journey für die WSG-Fans noch nutzerfreundlicher gestalten werden."

Fotocredit: WSG Tirol