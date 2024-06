Die aktuelle österreichische Fußball-Hauptstadt ist Graz. Das Double aus ADMIRAL Bundesliga-Meisterschaft und ÖFB-Cup ging an den SK Sturm Graz, souveräner ADMIRAL 2. Liga-Meister und damit Aufsteiger ins Oberhaus wurde der GAK 1902. Beide Stadtrivalen sind somit in der kommenden Saison 2024/25 in der heimischen Fußball-Beletage Kontrahenten. Und tragen beide ihre Heimspiele in der Merkur Arena in Graz-Liebenau aus. Die jedoch für Champions League-Spiele unzulässig ist, sodass der Meister um Cheftrainer Christian Ilzer in Klagenfurt anzufragen hat. Der Bedarf an einem Grazer Stadion-Neubau wird immer größer...

"Verwundert über freie Interpretation"

Oder auch einer Zwei-Stadion-Variante. Das Thema kursiert ja schon länger. Wie die "Kleine Zeitung" nun heute berichtet, steht nunmehr eine mögliche Volksbefragung im Raum. Demnach soll die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr für eine Machbarkeitsstudie offen sein in punkto Volksbefragung oder Volksabstimmung, die verpflichtend wäre.

Kahr meinte in der Zeitung: "Bekanntermaßen ist die KPÖ eine Befürworterin von Mitbestimmung." Wobei sich die 62-Jährige über den Beitrag mit der Headline "Grazer Stadion-Frage: Kahr macht die Tür für Volksbefragung auf" wenig angetan zeigte und dazu in der "Kronenzeitung" meinte, dass sie "über diese freie Interpretation sehr verwundert" sei.

Der "Krone" geht es darum, ob und wo ein Stadion-Neubau machbar sei? Würde die Stadt Graz mit dem Land Steiermark über eine Mitfinanzierung verhandeln?

"...dann hätte sich ja ohnehin jede Befragung erübrigt"

Georg Fuchs, Sprecher der Bürgermeisterin stellte gegenüber "BlackFM" klar: "Wir haben zum aktuellen Zeitpunkt nicht gesagt, wir werden eine Volksbefragung machen. Wir müssen die Ergebnisse der Studien abwarten, erst wenn wir wissen, woran wir sind, können wir entscheiden wie wir weiter vorgehen."

"Gäbe es nur eine Variante, die sinnvoll ist, hätte sich ja ohnehin jede Befragung erübrigt", so Fuchs weiter. "Wir sind nicht prinzipiell gegen das Instrument einer solchen Befragung, nur in diesem Fall müssen wir definitiv abwarten, was bei den Machbarkeitsstudien herauskommt."

Neuer Aborekord – mit 10.000 abgesetzten Dauerkarten wurde gemeinsam mit euch ein weiterer Meilenstein in der Klubhistorie erreicht! 💪 #sturmgraz pic.twitter.com/6Xtb2HZOzR — SK Sturm Graz (@SKSturm) June 6, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL