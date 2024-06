Bis zum 23. Juni wird beim SK Rapid noch ausgeruht und regeneriert nach einer kräftezehrenden Saison, ehe es für das Team vom deutschen Cheftrainer Robert Klauß wieder ran geht - wir berichteten. Dabei wird besonders in der Sommer-Saisonvorbereitung ein neuer Athletiktrainer Kapitän Guido Burgstaller & Co. ins Schwitzen bringen. Denn neben der Kaderplanung für 2024/25 beim ADMIRAL Bundesliga-Vierten der Vorsaison, konnte nun auch eine wichtige Personalie im Trainerstab geklärt werden: David Lechner erhält einen unbefristeten Vertrag und übernimmt die Agenden des Athletiktrainers.

Erfahrungen bei Premier League-Klub FC Everton gesammelt

Der 28-jährige Burgenländer war bereits von 2017 bis 2021 als Reha-Trainer für die erste Mannschaft des SK Rapid tätig. 2019/20 absolvierte der ehemalige grün-weiße Nachwuchsspieler sein einjähriges Masterstudium an der University of Liverpool in „Strength and Conditioning“, welches er mit ausgezeichnetem Erfolg abschloss und dabei im Zuge eines Praktikums auch wertvolle Erfahrungen beim FC Everton sammeln konnte.

Im Sommer 2021 kehrte David Lechner dann als Athletik- und Rehatrainer zurück aufs Grün, wo er in den darauffolgenden beiden Jahren für die körperliche Fitness der Spieler des SV Sandhausen verantwortlich war. Zur Saison 2023/24 wechselte er dann in selbiger Position an die Nordküste Deutschlands zum FC Hansa Rostock. Nun folgt die Rückkehr an alte Wirkungsstätte.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer: „David war nicht nur unser, sondern auch der Wunschkandidat von Cheftrainer Robert Klauß. Er hat trotz seines noch jungen Alters schon sehr viele Erfahrungen als Athletik- und Rehatrainer sammeln können. Er verkörpert diese Rolle nicht nur, sondern er lebt sie auch vor. Sein Trainingsansatz sowie seine Herangehensweise decken sich zu 100% mit unseren Erwartungen und Vorstellungen. Bereits während der ersten vier Jahre beim SK Rapid hat David bei allen Verantwortlichen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Umso glücklicher sind wir, dass wir ihn nun wieder zurückholen konnten. Neben seinen fachlichen Fähigkeiten ergänzt er das Trainerteam auch aufgrund seines Charakters und seiner positiven Ausstrahlung perfekt.“

