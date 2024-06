Die nächste Neuverpflichtung des SK Rapid ist perfekt! Mit dem 24-jährigen Rechtsverteidiger Bendegúz Bolla kommt ein immer noch junger, aber bereits auch international erfahrener Außenbahnspieler nach Hütteldorf. Der Rechtsfuß stand zuletzt bei Wolverhampton unter Vertrag, war nun drei Saisonen in die Schweizer Super League verliehen, wo der 16-fache ungarische Teamspieler zuerst für die Grasshoppers aus Zürich (2021 – 2023) und Servette Genf (2023/24) in 101 Spielen in der Liga und im Pokal 23 Scorerpunkte sammeln konnte. Bei der EM trifft Bolla mit Ungarn am 19. Juni in Stuttgart auf Gastgeber Deutschland.

Bendegúz Bolla (l.) bei der Vertragsunterzeichnung mit Markus Katzer.

„Er war zuletzt Leistungsträger bei einem Europacupstarter"

In der abgelaufenen Spielzeit brachte es der auch für die UEFA EURO 2024 in den Teamkader seiner Heimat einberufene vielfache ungarische Nachwuchsnationalteamkicker auf sechs Einsätze in der Gruppenphase der UEFA Europa League (u.a. gegen AS Roma) und vier weitere in der K.O.-Phase der UEFA Europa Conference League (gegen Ludogorets und Viktoria Pilsen, wobei gegen die Tschechen im Elfmeterschießen europäische Endstation war).

Nun sicherte sich der SK Rapid die Dienste des am 22. November 1999 geborenen offensiv orientierten Außenverteidigers, der bei Zalaegerszeg bzw. Fehervar (in seiner aktiven Zeit auch als Videoton bzw. FC Vidi genannt) mehr als 50 Ligaspiele in der ersten ungarischen Liga absolviert hat. Der 16-fache Internationale (Debüt im ungarischen A-Team im Juni 2021) und EM-Fahrer unterschrieb einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2026/27!

Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagt zum aktuellen Neuzugang: „Mit Bendegúz Bolla können wir einen Spieler mit internationaler Erfahrung in unseren Reihen begrüßen. Er war zuletzt Leistungsträger bei einem Europacupstarter und hat für Servette in der abgelaufenen Saison 44 Pflichtspiele absolviert. Durch seine offensive Spielweise und seine Flankenqualität wird er nächste Saison unser Spiel im Ballbesitz noch variabler machen. Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, Bolla zu überzeugen, seinen nächsten Karriereschritt beim SK Rapid zu machen, da er auch das Interesse zahlreicher anderer Vereine geweckt hat.“

„Da war mir klar, dass ich für diesen großen Verein spielen möchte"

Bendegúz Bolla: „Seit dem ersten Gespräch mit den Verantwortlichen des SK Rapid war mir klar, dass ich den Schritt machen und für diesen großen Verein spielen möchte. Ich freue mich schon sehr, meine Mitspieler, Trainer und die Rapid-Fans kennenzulernen. Es ist mein großes Ziel, einen Teil zur erfolgreichen Zukunft des Klubs beizutragen.“

Wann genau Bendegúz Bolla zu seinen neuen Mannschaftskollegen stoßen wird, hängt davon ab, wie lange er mit seiner Nationalmannschaft im EM-Turnier verbleibt. Fix ist, dass der 24-jährige Rechtsfuß auch beim SK Rapid mit jener Rückennummer, die er bereits bei all´ seinen bisherigen Profiklubs trug, auflaufen wird: Die 77!

Jugendvereine: Maroshegy SE, Videoton FC, Főnix Gold FC (-2014), MTK Budapest (2014-2017).

