Das wird die Fans des FC Blau-Weiß Linz hocherfreuen. Wie der ADMIRAL Bundesliga-Tabellenneunte der abgelaufenen Saison heute Mittag vermeldet, wird einer der Publikumslieblinge der Stahlstädter, Kristijan Dobras, seinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängern.

Christoph Peschek (l.) und Christoph Schößwendter (r.) mit Kristijan Dobras.

„Er ist nicht nur in der Kabine ein wesentlicher Faktor"

Kristijan Dobras unterschreibt ein neues Arbeitspapier bis 2025. Im Sommer 2023 kehrte der 31-jährige Offensivakteur vom FC Vaduz wieder zurück zu den Blau-Weißen. Er bestritt für die Linzer in der abgelaufenen Saison 19 Pflichtspiele und schoss zwei Tore.

„Es freut mich sehr, dass Kiki auch in der nächsten Saison seine Fußballschuhe für den FC Blau-Weiß Linz schnüren wird. Er ist nicht nur in der Kabine ein wesentlicher Faktor, sondern logischerweise auch auf dem Platz, was er vor allem im Frühjahr eindrucksvoll gezeigt hat“, so Christoph Schößwendter, Sportdirektor FC Blau-Weiß Linz.

„Es freut mich sehr, ein weiteres Jahr hier in Linz zu spielen. Nach einem eher schwierigen Saisonstart konnte ich vor allem im Frühjahr meine Qualitäten am Platz zeigen. Hier möchte ich auch in der nächsten Saison anschließen und freue mich auf ein weiteres Jahr Bundesliga“, sagt Kristijan Dobras.

Wir freuen uns, bereits jetzt die Anzahl der verkauften Abos von der Vorsaison übertroffen zu haben!



Danke für euren Support! pic.twitter.com/RatEnvyJaI — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) June 7, 2024

Fotocredit: FC Blau-Weiß Linz