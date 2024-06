Austria Wien, Tabellenachter der abgelaufenen ADMIRAL Bundesliga-Saison und über das BL-Conference League-Play-Finale ab Sommer international vertreten (2. Quali-Runde 25.07. und 01.08., Auslosung 19.06.), verlängert den Vertrag des violetten Eigenbauspielers Sanel Šaljić (geb.: 27.11.2005) langfristig bis zum Sommer 2028. Der 18-jährige Offensivspieler kickt seit 2018 bei den Veilchen und legte in dieser Saison einen steilen Aufstieg aus der Regionalliga Ost über die ADMIRAL 2. Liga bis in die ADMIRAL Bundesliga hin.

"...jetzt geht es weiter"

"Ich bin überglücklich und zugleich stolz, weiterhin ein Teil der Austria-Familia zu sein. Es freut mich riesig, hier einen langfristigen Vertrag unterschrieben zu haben. Das war, worauf ich in den letzten Jahren hingearbeitet habe, jetzt geht es weiter", ist Sanel Šaljić bereit für die kommenden Aufgaben.

Der gebürtige Wiener durchlief seit April 2018 die gesamte Akademie der Veilchen und war in der Saison 2021/22 im Alter von 16 Jahren mit elf Treffern bester Torschütze der violetten U18. In der Winter-Vorbereitung 2022 durfte sich der Offensivspieler erstmals bei den Young Violets beweisen, weitere Testspiel-Einsätze gab es im Sommer 2022 sowie im Winter 2023.

Zur Saison 2023/24 rückte Sanel Šaljić aus der U18 zu den Young Violets auf und war auf Anhieb Stammspieler in der Regionalliga Ost. Sein erster Treffer gelang ihm gleich im ersten Spiel beim 3:1-Heimsieg über Toni Polsters Wiener Viktoria am 28. Juli 2023.

Zu Jahresbeginn wechselte der Linksfuß als Kooperationsspieler zum SV Stripfing und feierte am 23. Februar 2024 sein Debüt in der ADMIRAL 2. Liga. Exakt zehn Wochen später, am 3. Mai 2024, lief der achtfache Nachwuchs-Nationalspieler erstmals in der ADMIRAL Bundesliga auf und wurde für acht Minuten in der Schlußphase in Bregenz beim Auswärtsspiel gegen Austria Lustenau eingewechselt.

"Einer der ersten Spieler, die wir im Rahmen des Projekts Academies Eleven mit einem Vertrag ausgestattet haben"

Sportdirektor Manuel Ortlechner: "Sanel Šaljić war einer der ersten Spieler, die wir im Rahmen des Projekts Academies Eleven mit einem Vertrag ausgestattet haben. Er ist ein Paradebeispiel dafür, wie wir uns vorstellen, dass ein junger Spieler die violette Karriereleiter hochklettern kann: Sanel hat sich über die Akademie, die Young Violets, sowie über den Kooperationsverein SV Stripfing für die Kampfmannschaft empfohlen und sich auf allen Ebenen sehr schnell bewiesen.

Wir sehen viel Potenzial in ihm, er ist ein Austrianer durch und durch – deshalb freut es uns sehr, dass er sich für einen langen, gemeinsamen Weg mit der Austria entschieden hat."

Fotocredit: FAK by Daniel Shaked