Er kam im Sommer 2018 von Dinamo Tiflis, mit dem Klub wurde er georgischer Meister, zum SK Sturm Graz und ist dort seit sechs Jahren Leistungsträger, um sich in der abgelaufenen Saison bei den Steirern mit dem Double zu krönen und obendrein von einer Fach-Jury zum Spieler der Saison 2023/24 gewählt zu werden: Otar Kiteishvili. Dessen Vertrag allerdings bei den "Schwoazn" ausläuft. Der 28-jährige, offensive Mittelfeldspieler, der mit Georgien bei der EM in Deutschland an den Start geht, hat längst Begehrlichkeiten geweckt bei internationalen Klubs. Der SK Sturm will Kiteishvili unbedingt halten und hat wohl auch Chancen, denn...

Erzielte in sechs Spielzeiten und in 185 Pflichtpartien für den SK Sturm Graz als Mittelfeldspieler 40 Tore (davon 33 in der Bundesliga) und steuerte 33 Assists bei: Otar Kiteishvili.

Vertrag mit Ausstiegsklausel beim SK Sturm

...laut einem georgischen Portal soll der beidfüssige Mittelfeldspieler einen Vertrag mit Ausstiegsklausel erhalten. So will das Portal "Geo Team" wissen, dass Otar Kiteishvili seinen auslaufenden Vertrag bereits für zwei weitere Jahre verlängert hat, plus Option für ein drittes Jahr. Damit würde der SK Sturm auch einen somit möglichen ablösefreien Abgang verhindern. Der Marktwert des 1,73 Meter großen Filigrantechnikers liegt aktuell bei fünf Mio. Euro (Quelle: Transfermarkt.de).

Ein Wechsel im Sommer zu einem anderen Klub ist beim 28-Jährigen jedoch nicht auszuschließen, insbesondere wenn er bei der EM (Georgien spielt in Gruppe F gegen die Türkei, Tschechien und Portugal, dem Europameister von 2016) seinen Marktwert steigert und das Interesse an ihm demzufolge noch größer wird als ohnehin schon. Für sein Heimatland absolvierte Kiteishvili bisher 36 Einsätze (zwei Tore).

🚨EXCLUSIVE: Oto Kiteishvili renew contract with Sturm Graz. ⚪️⚫️



Contract length is 2+1 years, but there is a release clause...



If kite will leave Sturm Graz, Austrian champions will get money. Transfer won't be like free agent! ✨ pic.twitter.com/91YM14JqR4 — Geo Team (@Geo__team) June 7, 2024

Siehe auch:

