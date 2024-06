Mit Beginn der Vorbereitung auf die ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 steigt Schlussmann Simon Spari in den Kampf mit Marco Knaller um die Nummer eins bei der Austria Klagenfurt ein. Bevor es für den 1,96 Meter großen Sommer-Zugang vom ADMIRAL 2. Liga-Vierten Floridsdorfer AC zur Erholung in den Urlaub geht, stand der 21-jährige Torhüter (geb.: 16.06.2002) am Freitagabend für das ÖFB-U21-Team um Teamchef Werner Gregoritsch beim Test-Kantersieg gegen Schottland (5:0) im Kasten - siehe auch HIER!

Erfolgreicher Saison-Kehraus für Simon Spari, der mit dem ÖFB-U21-Team am Freitagabend einen 5:1-Kantersieg gegen Schottland feierte und persönlich den Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga schaffte durch seinen Wechsel vom FAC zu Austria Klagenfurt.

„Ich hatte eine tolle Woche mit dem Nationalteam"

Simon Spari: „Ich hatte eine tolle Woche mit dem Nationalteam und bin glücklich, dass ich diese Erfahrung sammeln und auf mich aufmerksam machen konnte. Jetzt freue ich mich auf die kurze Auszeit, werde Kraft tanken und voller Energie in das Abenteuer Austria Klagenfurt starten. Ich kann kaum erwarten, mit den Jungs am Trainingsplatz zu stehen."

Nach dem Abschied vom 25-jährigen Kieler Keeper Phillip Menzel, der sich nach vier Jahren in der Kärntner Landeshauptstadt für einen Wechsel zum deutschen Drittligisten 1. FC Saarbrücken entschied, gilt es für Chefcoach Peter Pacult die Planstelle zwischen den Stangen des SKA neu zu besetzen.

Duell der Goalie-Generationen / Talent kontra Routine

Wer das Rennen macht, wird sich zeigen. Klar ist hingegen, dass die Austria auf der Tormann-Position stark aufgestellt ist.

Marco Knaller kam im Sommer 2022 vom FC Wacker Innsbruck nach Waidmannsdorf, hat sich seither aber meist mit der Reservisten-Rolle zu begnügen. Der 37-jährige Kärntner (geb.: 26.03.1987 in Villach) absolvierte sieben Pflichtspiele für die Violetten, drei in der ADMIRAL Bundesliga und vier im ÖFB-Cup. 61-mal gehörte der 1,92 Meter-Mann dem Match-Aufgebot an.

Neuling Spari war zur Serie 2021/22 aus dem Nachwuchs des deutschen Zweitligisten Karlsruher SC zum FAC gewechselt, in 64 Partien in Meisterschaft und Pokal hütete der 21-Jährige für die Wiener das Tor. Mit dem Wechsel zur Austria erfüllte er sich den Traum vom Sprung ins Oberhaus. Nach seinem dritten U21-Länderspiel geht Spari, der zu Beginn der zweiten Hälfte eingewechselt wurde, die Aufgabe mit Schwung an.

Fotocredit: ÖFB/Tugrul Karacam