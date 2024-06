Die Findung für den Cheftrainer-Nachfolger von Michael Wimmer läuft weiter bei Austria Wien auf Hochtouren. Nachdem der Flirt mit Gerald Scheiblehner nur kurz andauerte und der 45-jährige Linzer den Veilchen einen "Korb" gab, um lieber bei seiner "alten Liebe" FC Blau-Weiß Linz zu bleiben (siehe auch HIER), mit der er seit Sommer 2021 "verheiratet" und noch bis Juni 2025 gebunden ist, wird nunmehr überraschend mit einer Doppel-Lösung spekuliert: Christian Wegleitner und Stephan Helm. Letzterer kennt die Duo-Variante ja bereits aus seiner Zeit beim SKN St. Pölten (mit Emanuel Pogatetz).

Wann steigt "weißer Rauch" auf bei Wiener Violetten in punkto Neo-Cheftrainer?

Apropos Zeit. Die läuft den Wiener Violetten bei der Trainer-Findung derzeit davon. Nachdem Kapitän Manfred Fischer & Co. erst am 29. Mai als - neben dem TSV Hartberg - letztes Team der 12 BL-Klubs in den Sommerurlaub gingen, geht es bereits am Montag, den 24. Juni, mit dem Vorbereitungsprogramm auf die neue Spielzeit 2024/25 wieder los.

Ehe etwas über einen Monat später schon für die Favoritner die erste Pflichtpartie ansteht: Das UEFA-Conference League-Hinspiel in der 2. Runde der Qualifikationsgruppe am Donnerstag, den 25. Juli (Auslosung: 19. Juni). Am Sonntag darauf folgt die 1. Runde im UNIQA-ÖFB-Cup, am 1. August das Rückspiel in der Conference League-Quali und Sonntag, den 4. August, für die Veilchen der Bundesliga-Start. Strammes Programm... vom Vorjahr her nichts Neues.

Mit seiner makellosen Bilanz von vier Siegen aus vier Spielen hat Interims-Trainer Christian Wegleitner beste Eigenwerbung betrieben zwecks Wimmer-Nachfolge.

Spekulationen über Schopp sowie Pacult

Doch mit welchem FAK-Cheftrainer an der Seitenlinie? Oder besser im Plural...welchen Cheftrainern? Denn laut der Kronenzeitung bleibt womöglich der erfolgreiche Interimstrainer Christian Wegleitner, der der Austria mit stolzen vier Siegen aus vier Spielen in der abgelaufenen Saison das Europacup-Ticket überhaupt erst ermöglichte, Chefcoach. Und übt den Posten gemeinsam mit Stephan Helm aus.

Der 41-jährige Wiener wurde im vergangenen Oktober nach über zwei Jahren beim SKN St. Pölten entlassen, wo der UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber mit Emanuel Pogatetz als "Trainer-Tandem" agierte. Helm ist heuer seit Februar für die Young Violets veranwortlich.

Ein Externer ist allerdings auch nicht auszuschließen, tauchen doch in der Gerüchteküche nachwievor Namen wie Markus Schopp (TSV Hartberg) und der Ex-Rapidler Peter Pacult (SK Austria Klagenfurt) auf. Ein Kärntner Violetter etwa zu den Wiener Violetten?

Die Entscheidung, wer Nachfolger vom am 13. Mai entlassenen Michael Wimmer, der in seiner knapp 17-monatigen Amtszeit in 57 Pflichtpartien mit dem FAK einen Punkteschnitt von 1,49 holte, wird, fällt sicher bald...

