Bereits mehr als 3.100.000 Euro wurden investiert – vorläufiges Funding-Limit beim fünfjährigen Rapid InvesTOR 2.0 aufgrund der großen Nachfrage zum zweiten Mal erhöht! Seit Ende April hatten Mitglieder des SK Rapid und Teilnehmer:innen von Rapid InvesTOR 1.0 die Möglichkeit, sich an der exklusiven Vorzeichnungsphase zu beteiligen. Mit Ende Mai wurde die offizielle Zeichnung für Rapid InvesTOR 2.0 gestartet und die breite Öffentlichkeit erhielt die Möglichkeit für ein Investment.

Neue Wahlmöglichkeit bei Verzinsung

Unter dem Motto „Zusammen grün-weiße Zukunft gestalten“ werden dabei mit dem Rapid InvesTOR 2.0 zwei voneinander unabhängige Tranchen (Tranche 1: Laufzeit 5 Jahre; Tranche 2: Laufzeit 10 Jahre) mit einem Funding-Limit von ursprünglich je 1,5 Millionen Euro angeboten. Beide bieten eine äußerst attraktive Verzinsung, jene der langfristigeren Variante ist etwas höher angesiedelt. Zudem können die Investor:innen zusätzlich zu den attraktiven Basiszinsen (zwischen 5 und 8,5 %) mit unterschiedlich hohen Bonuszinsen bei Teilnahmen der SK Rapid Herren-Profimannschaft an Gruppenphasen der drei UEFA-Bewerbe (bewerbsabhängig zwischen 1 und 6 %) profitieren.

Neu ist die Wahlmöglichkeit bei der Verzinsung, bei der es die gewohnte Variante der Zinsauszahlung in Cash, aber auch die neue in Form von Gutscheinen, die u.a. für den Kauf von Tickets (Jahres- oder Tageskarten inklusive SK Rapid Business Club) oder Merchandising genutzt werden können, gibt.

Großer Andrang erhöht Funding-Limit

Die Nachfrage übertrifft zum aktuellen Zeitpunkt die Erwartungen. Innerhalb von 48 Tagen, damit um fast 3 Wochen schneller als bei Rapid InvesTOR 1.0, wurden 3 Millionen Euro investiert. Die 5-jährige Laufzeit steht aktuell bei rund 2,1 Millionen, die 10-jährige Laufzeit bei rund einer Million Euro. Aufgrund der großen Nachfrage nach der kürzeren Variante wurde das Funding-Limit auf 2,5 Millionen angehoben.

Damit ist das maximale Funding-Limit für die 5-jährige Laufzeit erreicht. Das vorläufige Funding-Limit in beiden Tranchen zusammengerechnet liegt somit nun bei 4,0 Millionen Euro!

Nachwuchs, Frauenfußball und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt des Crowdinvestings

In welchen Bereichen sollen und können die grün-weißen Investor:innen nun „Zusammen grün-weiße Zukunft gestalten“? An oberster Stelle stehen weitere Verbesserungen in der Nachwuchsarbeit, denn die grün-weißen Talente von heute sind im besten Fall die Identifikationsfiguren von morgen und bringen wichtige Transferlöse. Gestärkt werden soll zudem der grün-weiße Frauen- und Mädchenfußball.

Erhalt und Ausbau der Infrastruktur ist ebenso ein wichtiges Zukunftsthema wie das Thema Nachhaltigkeit in Zeiten der Klimakrise.

Mehr Informationen zum Rapid InvesTOR 2.0 gibt es unter skrapid.at/investor5 bzw. skrapid.at/investor10. Um als Investor:in beim neuen grün-weißen Crowdinvesting dabei sein zu können, ist eine selbstverständlich kostenlose Registrierung bei CONDA Capital Market (hier entlang) notwendig, bei der nach den strengen Auflagen der Österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde die Identität zu verifizieren ist. Dies gilt auch für all jene Personen, die bereits beim ersten Rapid InvesTOR dabei waren und damit schon einmal bei CONDA ein Konto hatten oder haben.

Fotocredit: SK Rapid