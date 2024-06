Zwei der größten heimischen Medienbrands bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus: ENERGY ÖSTERREICH und Ligaportal.at - Österreichs größtes Fußballportal - sind als Kooperationspartner ein Perfect Match. Die sehr erfolgreiche Kooperation wird deshalb weiter intensiviert:

Von rechts nach links: CEO ENERGY ÖSTERREICH Alexander Wagner, CEO Ligaportal Dr.Thomas Arnitz, ENERGY Moderator Kevin Piticev

ENERGY ÖSTERREICH als der Radiosender für die junge Zielgruppe in Österreich mit über einer halben Million Hörer pro Woche und Ligaportal.at - der Experte für Fußball-Berichterstattung von der Champions League bis zur 2. Klasse mit mehr als 1.500 Live-Spielen pro Woche und 80 Millionen Zugriffen pro Monat - werden deshalb weiter zusammen ihre gemeinsame Reichweite nutzen. Sie werden ihre Themen auch in Zukunft auf ihren Kanälen gegenseitig kommunizieren und so noch mehr Menschen in Österreich mit ihren Botschaften und Inhalten erreichen. Die ersten gemeinsamen Projekte im vergangenen Jahr 2023 waren sehr erfolgreiche Piloten für die zukünftige Zusammenarbeit.

Dr. Thomas Arnitz, Gründer und Geschäftsführer von Ligaportal.at: „Wir sind begeistert, unsere erfolgreiche Partnerschaft mit ENERGY ÖSTERREICH fortzusetzen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement, den österreichischen Fußball in den Mittelpunkt zu stellen und die Gemeinschaft der Fans, Spieler und Vereine zu stärken. Ligaportal und ENERGY ÖSTERREICH, beides dynamische und populäre Marken, sprechen eine ähnliche Zielgruppe an, was unsere Kooperation besonders wertvoll macht. Viele sind sich dessen vielleicht nicht bewusst, doch ENERGY ÖSTERREICH ist der größte Radiosender Europas und erfreut sich auch in Österreich einer beeindruckenden wöchentlichen Reichweite von über 500.000 Hörern.”

Alexander Wagner, Geschäftsführer ENERGY ÖSTERREICH: „An der Zusammenarbeit mit Ligaportal.at schätzen wir vor allem die große Expertise in der digitalen Welt und die Möglichkeit mit einem starken heimischen Player gemeinsam unseren Zielgruppen zu erreichen. Wir freuen uns die junge, aktive Fußballgemeinde in Österreich mit unseren Aktionen begeistern zu können und über Ligaportal.at ganz nahe an dieser Community zu sein.“