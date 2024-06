Ende Jänner wechselte FK Austria Wien-Talent Matthias Braunöder leihweise zum italienischen Zweitligisten Como 1907 und schaffte mit dem lombardischen Klub in der abgelaufenen Spielzeit den Aufstieg in die Serie A. Sein Debüt in der Serie B feierte der 22-jährige Mittelfeldspieler am 3. Februar auswärts bei Ternana. In der Como-Startelf stand der ÖFB-U21-Kapitän erstmals in Runde 30 am 16. März gegen Pisa und gab seinen Platz in den folgenden acht Partien bis zum Saisonende nicht mehr ab. Gesamt absolvierte der Eisenstädter im Frühjahr 13 Spiele für Como, das mit ihm in der Startelf unbesiegt blieb. Nun hat der Klub die im Leihvertrag verankerte Kaufoption gezogen und Matthias Braunöder zur Saison 2024/25 fest verpflichtet.

Hat sich beim Traditionsklub vom Comer See durchgesetzt: Matthias Braunöder.

"Die Austria ist mein Verein und wird es immer bleiben"

Matthias Braunöder durchlief seit 2011 den gesamten Nachwuchs und die Akademie der Veilchen, kämpfte sich über die Young Violets (41 Spiele in der 2. Liga) zu den Profis, für die er im Jänner 2021 debütierte und bis Dezember 2023 in 97 Pflichtspielen auf dem Feld stand.

"Die Austria ist mein Verein und wird es immer bleiben", sagte Braunöder im Jänner. Und weiter: "Ich denke, dass jetzt der richtige Moment für mich ist, den Schritt ins Ausland zu machen. Ich habe bei Como 1907 die Möglichkeit, mich in Italien durchzusetzen und den Aufstieg in die Serie A zu schaffen. Danke, dass mir die Austria diese Chance ermöglicht hat."

"Stolz, dass sich Austria-Kind in Italien durchgesetzt hat und in kommender Saison Serie A spielen kann"

Sportdirektor Manuel Ortlechner: "Wir freuen uns riesig für Motz und sind stolz, dass sich ein Austria-Kind in Italien durchgesetzt hat und in der kommenden Saison Serie A spielen kann. Natürlich war und ist sein Abgang nicht einfach für den Verein, aber er wollte diesen Schritt zu Como im Winter unbedingt machen und hat seine Chance absolut genutzt. Er ist ein Vorbild für alle Absolventen unserer Akademie, die sich über Austria Wien für eine Top-Liga präsentieren wollen."

Siehe auch:

FK Austria Wien gibt Vorbereitungsprogramm bekannt

ℹ @Como_1907 hat die im Leihvertrag verankerte Kaufoption gezogen und Matthias Braunöder fest verpflichtet. Der 22-Jährige schaffte mit dem lombardischen Klub in der abgelaufenen Saison den Aufstieg in die Serie A.



Austria Wien wünscht Motz alles Gute & viel Erfolg! 💜#faklive pic.twitter.com/l2engtPVvD — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) June 14, 2024

Fotocredit: Josef Parak