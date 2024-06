Er wurde am 18. August 2002 in Zell am See geboren, schaffte über die SK Sturm Graz-Jugend, die AKA Salzburg und den FC Liefering den Sprung in die ADMIRAL Bundesliga und zum FC Red Bull Salzburg, der ihn in der Saison 2020/2021 an den RZ Pellets WAC auslieh, ehe Amar Dedić nach seiner Rückkehrt zu den Roten Bullen zum Leistungsträger wurde. Der 13-fache bosnische Nationalspieler ist längst gefragt in europäischen Topligen. Wie der Serie A, wo Meister und Marko Arnautović-Klub Inter Mailand und der SSC Napoli den 21-jährigen Rechtsverteidiger auf dem Radar haben.

"Heiße Aktie" aus dem Bullen-Stall: Der 21-jährige Bosnier Amar Dedić.

Vertrag beim FC Red Bull Salzburg bis Juni 2027 / Marktwert 20 Mio.

Laut "Salzburger Nachrichten" hat Amar Dedić (aktueller Marktwert 20 Mio. Euro, Quelle: Transfermarkt.de) in seinem am 30. Juni 2027 auslaufenden Kontrakt beim FC Red Bull Salzburg eine Ausstiegsklausel von ca. 20 Millionen Euro.

Neben dem frischgebackenen Scudetto-Sieger Inter soll, wie Transfer-Experte Gianluca di Marzio wissen will, auch Vorsaison-Meister SSC Napoli Interesse am 21-jährigen, offensivstarken Außenverteidiger haben, der in der abgelaufenen ADMIRAL Bundesliga-Saison in 21 Einsätzen - meist als Kapitän - für den Vizemeister drei Treffer erzielte und fünf Assists beisteuerte.

