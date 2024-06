Es war ein kurzes Intermezzo, das ein halbes Jahr dauerte, ehe Winter-Neuzugang Timo Horn nunmehr den FC Red Bull Salzburg wieder verlässt. Das vermeldet der Vizemeister der abgelaufenen ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 am heutigen Freitag. Der 31-jährige Torhüter war im vergangenen Herbst vereinslos und kam heuer am 6. Jänner zu den Roten Bullen.

Drei Bundesligaspiele für Rote Bullen im Saisonfinish

In den letzten drei Saisonspielen ersetzte der gebürtige Kölner den am Knie verletzten Einser-Goalie und ÖFB-Teamtorhüter Alexander Schlager. Dabei kassierte Timo Horn vier Gegentore und eine 0:2-Niederlage mit den Roten Bullen bei Rekordmeister SK Rapid, worauf zwei Kantersiege gegen den TSV Egger Glas Hartberg (5:1 auswärts) und final in der Red Bull Arena gegen den LASK (7:1) folgten.

Bis zum vergangenen Sommer stand der 1,92 Meter-Mann für seinen Herzensklub 1. FC Köln in 329 Pflichtpartien im Tor, u.a. auch unter dem österreichischen Trainer Peter Stöger.

OFFIZIELL: Timo Horn verlässt den FC Red Bull Salzburg mit Ablauf seines im Winter unterzeichneten Vertrags. Danke für deinen Einsatz und alles Gute für die Zukunft, Timo! 🔴⚪️ pic.twitter.com/XBXEvytFKy — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) June 14, 2024

