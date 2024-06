Alles blickt aktuell auf die Europameisterschaft 2024 in Deutschland, wo auch Österreich für Furore sorgen will (alle Spiele im Ligaportal-LIVETICKER). Doch auch die neue Saison in der ADMIRAL Bundesliga 2024/2025 steht vor der Tür und somit auch die exakt einmonatige Vorbereitungsphase des Vorjahres-Fünften TSV Egger Glas Hartberg. Nachfolgend die Übersicht der Oststeirer (siehe auch jene aller BL-Teams)!

Auf Urlaub und Erholung folgt strammer Terminkalender bis zum Saisonstart

Aktuell steht noch Urlaub, Erholung und Batterien aufladen auf der Tagesordnung. Ende Juni 2024 fällt in der Oststeiermark der Startschuss für die siebente Saison in der höchsten österreichischen Spielklasse.

TSV-Vorbereitungsfahrplan Sommer 2024

27. Juni 2024 - Trainingsstart mit Leistungstests

29. Juni 2024 - Testspiel: TSV Egger Glas Hartberg - Hertha Wels (Wolfsegg am Hausruck, 16:00 Uhr)

01. - 06. Juli 2024 - Trainingslager Obertraun

06. Juli 2024 - Testspiel: TSV Egger Glas Hartberg - SV Lafnitz - (Selzthal, 13:00 Uhr)

13. Juli 2024 - Testspiel: TSV Egger Glas Hartberg - FC Spartak Trnava (Draßmarkt, 15:00 Uhr)

20. Juli 2024 - Testspiel: TSV Egger Glas Hartberg - Gegner offen (Ort/Zeit offen)



Kurzfristige Änderungen der Trainingseinheiten und Testspiele sind jederzeit möglich.

Pflichtspielauftakt:

1. Runde UNIQA ÖFB Cup 2024/2025: 26. - 28. Juli 2024 (Auslosung offen)

1. Runde ADMIRAL Bundesliga 2024/2025: 02. - 04. August 2024 (Auslosung offen)

Ab heute blickt alles nach Deutschland zur EM ⚽



Ansonsten heißt es aktuell Urlaub genießen, Batterien aufladen und Kraft tanken für die neue Saison.🔋☀️#Vorbereitungsfahrplan ▶️ https://t.co/jTAMAYSDHP#preseason #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/kELaaBjBV2 — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) June 14, 2024

Fotocredit: TSV Hartberg