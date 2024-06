Sie waren über Jahre Fan-Lieblinge beim LASK, ja Identifigationsfiguren, "Gesichter der Athletiker"...und spielten in der Saison 2022/2023 unter dem damaligen Athletiker-Cheftrainer Dietmar Kühbauer. Der kehrt mit diesem Sommer zum RZ Pellets WAC zurück und ist laut der "Krone" an Außenspieler Thomas Goiginger (in der Winterpause ablösefrei von den Linzern zum deutschen 2. Ligisten VfL Osnabrück gewechselt und mit den Niedersachsen in Liga 3 abgestiegen), Innenverteidiger Felix Luckender und Spielmacher Peter Michorl dran. Das Trio verfügt gesamt über eine geballte Erfahrung von 558 Bundesligaspielen.

Welche Überlegungen und Pläne verfolgt WAC-Neo-Cheftrainer Dietmar Kühbauer bezüglich seiner ehemaligen LASK-Spieler Goiginger, Michorl und Luckeneder? Das Spieler-Trio ist aktuell vereinslos, nachdem die Linzer mit den drei "langjährigen LASK-Gesichtern" nicht mehr plant.

Trio Goiginger, Michorl & Luckeneder ablösefrei zu haben

Wird der 53-jährige Burgenländer seine ehemaligen Schützlinge, die unter seinen Nachfolgern beim LASK nicht mehr die große Rolle spielten wie noch bei Kühbauer, in diesem Sommer nach Kärnten lotsen? Alle drei sind ablösefrei zu haben und könnten sich definitiv als Verstärkung erweisen.

Sieht man mal vom 24-jährigen Innenverteidiger Raphael Schifferl - die Leihe des gebürtigen Wolfsbergers beim deutschen Drittligisten SpVgg Unterhaching ist abgelaufen - ab, taucht auf der Zugangsseite im "Wolfsrudel" bisher noch kein Sommer-Neuzugang auf. Demgegenüber mit dem deutschen Torhüter Hendrik Bonmann (Ludogorets Rasgrad), Mittelfeldspieler Samson Tijani & Linksverteidiger Lukas Ibertsberger (beide FC Red Bull Salzburg/Leihende), Mittelstürmer Bernhard Zimmermann (SK Rapid/Leihende) sowie den Routiniers Mario Leitgeb (vereinslos) und Michael Novak (SK Treibach) allerdings schon ein halbes Dutzend an Abgängen.

Am Montag, den 24. Juni, starten die Lavanttaler mit dem Vorbereitungsprogramm für die kommende Saison 2024/2025

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at