Er wurde am 17. August 2000 in Augsburg geboren, absolvierte zwei Länderspiele für das U21-Team von Deutschland und lieferte für den RZ Pellets WAC in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/23 in 29 Pflichtpartien stolze 20 Scorerpunkte (9 Treffer, 11 Assists): Maurice Malone. Der in der abgelaufenen Saison in der Schweizer Super League für den FC Basel (auch wegen einer Meniskusverletzung im Herbst) nur 12 Mal (ein Tor) zum Einsatz kam und zuletzt nicht mehr im Kader stand. Der 23-jährige Deutsche mit amerikanischer Abstammung fehlte beim Trainingsauftakt des FCB und steht wohl vor einer Leihe zu Austria Wien

Schussgewaltiger Linksfuß: Maurice Malone, der in seiner Saison beim Wolfsberger AC ein Unterschiedsspieler der Kärntner war.

Vertrag bis Juni 2027 beim FC Basel

Das berichtet der Wiener Journalist Peter Linden in seinem Blog. Während die Basler das Fehlen vom Millenium-Geborenen Maurice Malone beim Trainingsauftakt mit einem bevorstehenden Leihgeschäft begründen. Wie der "Blick" weiß, zieht es den Offensivakteur (aktueller Marktwert 1 Mio. Euro, Quelle: Transfermarkt.de), der noch bis Juni 2027 beim FC Basel unter Vertrag steht, wieder nach Österreich. Im vergangenen Sommer bekundete bereits auch der SK Puntigamer Sturm Graz Interesse.

Ein Leih-Transfer zu Austria Wien stand ja bereits heuer Anfang des Jahres im Raum - wir berichteten.

