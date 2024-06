Als letzter der 12 ADMIRAL Bundesliga-Klubs gibt heute nun auch der LASK, der die abgelaufene Saison wieder als Tabellendritter beendete, sein Vorbereitungsprogramm auf die neue Spielzeit 2024/25 bekannt. Der Startschuss erfolgt für die Athletiker am Mittwoch, den 19. Juni, mit der ersten Einheit am Trainingsfeld der Raiffeisen Arena. Siehe auch Sommer-Fahrplan aller Teams.

Erster Probegalopp am 28. Juni gegen ASKÖ Oedt

Mit dem ersten Training am 19. Juni um 11.00 Uhr wird die Vorbereitung auf die neue Saison unter der Leitung von Cheftrainer Thomas Darazs angepfiffen, tags darauf unterziehen sich die Spieler Leistungsdiagnostiktests. Das erste Testspiel steigt am Freitag, den 28. Juni im Rahmen des Zipfer Gewinnspiels gegen den Sieger der Fairplay-Wertung und gleichzeitigen Meister der LT1 OÖ-Liga, ASKÖ Oedt.

Ebenfalls fixiert wurden die Partien am 2. Juli gegen den achtfachen rumänischen Meister CFR Cluj sowie am 5. Juli gegen den tschechischen Vertreter Dynamo Budweis. Beide Spiele werden via Livestream übertragen. Am Samstag, den 20. Juli, findet im Anschluss an das Testspiel in der Raiffeisen Arena gegen den SKN St. Pölten die Mannschaftspräsentation in der Fanzone statt. Informationen zu den weiteren Testspielen der Sommervorbereitung folgen demnächst.

Der Saisonauftakt erfolgt mit der 1. Runde des ÖFB-Cups am Wochenende des 26./27./28. Juli, die am Montagnachmittag ausgelost wird. Eine Woche später wird die neue Spielzeit in der ADMIRAL Bundesliga angepfiffen.

Die fixierten LASK-Termine im Überblick:

Mi, 19. Juni, 11.00 Uhr: Trainingsauftakt am Trainingsfeld der Raiffeisen Arena

Do, 20. Juni: Leistungstests

Fr, 28. Juni, 19.00 Uhr (Transdanubia Sportanlage, Oedt): Zipfer Gewinnspiel vs. ASKÖ Oedt (Sieger der Fairplay-Wertung in der OÖ-Liga)

Di, 02. Juli, 16.00 Uhr (voestalpine Stadion, Pasching): CFR Cluj

Fr, 05. Juli, 16.00 Uhr (voestalpine Stadion, Pasching): Dynamo Budweis

Sa, 20. Juli, 15.00 Uhr (Raiffeisen Arena): SKN St. Pölten (Saison-Opening inkl. anschließender Mannschaftspräsentation in der Fanzone)

Fr/Sa/So, 26./27./28. Juli: 1. Runde ÖFB-Cup

Fr/Sa/So, 2./3./4. August: 1. Bundesliga-Runde

Ende der Sommerpause in Sicht 👀

Am Mittwoch starten unsere Athletiker in die Sommervorbereitung ⚽️



📰 Mehr dazu: https://t.co/NBMbklaS3D pic.twitter.com/7gqfV7XM2n — LASK (@LASK_Official) June 17, 2024

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at