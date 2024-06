Er machte im Frühjahr in der ADMIRAL 2. Liga wiederholt den Unterschied aus, erzielte siegbringende Tore, ehe seinen Klub FC Dornbirn 1913 am "grünen Tisch" der Zwangsabstieg ereilte: Anteo Fetahu. Der 21-jährige Deutsch-Albaner bleibt Vorarlberg erhalten, wechselt von den Rothosen zum CASHPOINT SCR Altach. Der ADMIRAL Bundesligist verleiht den Torjäger sogleich weiter an 2. Ligist Schwarz-Weiß Bregenz.

Anteo Fetahu, der im vergangenen Sommer von ADMIRAL Bundesliga-Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz an die Birkenwiese wechselte, erzielte in der abgelaufenen ADMIRAL 2. Liga-Saison acht Treffer, davon allein sechs in seinen letzten neun Einsätzen für den FC Dornbirn im Frühjahr.

„Von seinen Anlagen her ein sehr spannender Spieler"

Der 21-Jährige (geb.: 10. Juli 2002), der unter anderem in den Nachwuchsteams des 1. FC Ingolstadt und der SpVgg Greuther Fürth ausgebildet wurde, wechselt ablösefrei vom FC Dornbirn ins Rheindorf. In der vergangenen Saison bestritt der Rechtsfuß für die Messestädter 27 Ligaspiele und konnte vor allem im Frühjahr voll durchstarten. Acht Treffer und zwei Assists stehen auf dem Scorer-Konto des Angreifers.



Fetahu unterschreibt in Altach einen Vertrag über zwei Jahre, wobei sich der SCRA die Option zur Verlängerung um eine weitere Spielzeit gesichert hat. In der kommenden Saison 2024/25 wird er jedoch erneut in der 2. Liga auf Torejagd gehen und leihweise das Trikot von Schwarz-Weiß Bregenz tragen, wo er seine Entwicklung weiter vorantreiben wird.

„...um dann hoffentlich in Altach durchstarten zu können"

Roland Kirchler, Sportdirektor: „Anteo Fetahu ist von seinen Anlagen her ein sehr spannender Spieler, der sich in der vergangenen Saison gut entwickelt hat. In den gemeinsamen Gesprächen haben wir uns darauf geeinigt, dass ein weiteres Jahr in der 2. Liga für alle Seiten sinnvoll ist. Anteo hat jetzt in Bregenz die Möglichkeit, sich zu zeigen, und wir werden seine Entwicklung natürlich ganz genau beobachten und in engem Austausch mit Schwarz-Weiß Bregenz begleiten.“



Anteo Fetahu: „Ich freue mich sehr, ab sofort ein Teil des SCR Altach zu sein. Die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen einen klaren Plan aufgezeigt, der mich überzeugt hat, dass dieser Schritt genau der richtige ist. Ich möchte in der kommenden Saison in Bregenz alles geben, um dann hoffentlich in Altach durchstarten zu können.“

